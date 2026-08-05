Tensión comercial: China establece controles a las exportaciones de EEUU, previo a la llegada de Xi Jinping a Washington

La acción china es una réplica a las limitaciones económicas impuestas por Washington. De esta manera, se restringen los envíos de drones chinos al exterior y los vínculos con firmas estadounidenses.

China sanciona a EE.UU.: El gigante asiático impuso cupos a drones y vetó relaciones comerciales con seis empresas.

China oficializó un paquete de medidas económicas hacia Washington, aplicando cupos a los envíos de drones al exterior y vetando los vínculos comerciales con seis firmas de origen estadounidense. Esta respuesta surge tras las últimas limitaciones dispuestas por el gobierno norteamericano.

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Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se intensifican ante la prevista visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos en septiembre. La escalada se produce a pesar del acercamiento mostrado durante su cumbre con el presidente Donald Trump en Pekín en mayo pasado.

El Ministerio de Comercio chino indicó que las sanciones son una respuesta a las recientes medidas de Estados Unidos , entre ellas la prohibición, por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), de importar drones chinos, y la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de incorporar 43 empresas chinas a la lista de entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, lo que impide la importación de productos fabricados con trabajo forzoso.

De este modo, el Ministerio chino subrayó que estas decisiones "violan gravemente el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y dañan seriamente los derechos e intereses legítimos de China" . Y agregó: " China no tiene otra opción que adoptar las contramedidas necesarias en respuesta".

Pekín afirmó estar actuando con moderación y urgió a la administración estadounidense a cambiar sus decisiones y cesar sus políticas "equivocadas". Al mismo tiempo, previno sobre la aplicación de represalias adicionales si Washington impone nuevas trabas o sanciones contra el gigante asiático.

La acción china es una réplica a limitaciones económicas impuestas por Washington.

Revisión caso por caso para las exportaciones de drones

China exige ahora una revisión caso por caso de las exportaciones de vehículos aéreos no tripulados (UAV), sus componentes clave y las tecnologías relacionadas. De esta manera, estos productos pasan a formar parte de una lista de bienes de doble uso sometidos a control de exportación, susceptibles de emplearse tanto con fines civiles como militares.

Seis entidades estadounidenses tienen prohibido participar en operaciones comerciales u otras actividades con entidades en China, entre ellas Applied DNA Sciences y la organización no gubernamental Human Rights in China.

Pekín también prohibió a Compliance Testing LLC hacer negocios en el país, a la que acusa de colaborar con la FCC para perjudicar "la soberanía y la seguridad de China", según el Ministerio de Comercio.

Se restringen los envíos de drones chinos al exterior y los vínculos con firmas estadounidenses.

Nuevas normas

La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China explicó que las empresas estadounidenses que realizan inspecciones de seguimiento en fábricas en nombre de entidades chinas para la certificación CCC ya no podrán emitir esas certificaciones.

La certificación CCC tiene como objetivo garantizar que los productos electrónicos cumplan unas normas básicas de seguridad. Con la nueva norma, los fabricantes estadounidenses de productos electrónicos certificados deberán recurrir a auditores con base fuera de Estados Unidos o a otros organismos designados que no sean estadounidenses.

Cabe precisar que en diciembre, la FCC prohibió la importación de nuevos drones chinos, aunque posteriormente modificó la medida para permitir la entrada de algunos modelos.