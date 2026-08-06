EEUU aplicará un arancel del 15% a los productos con polisilicio para frenar el avance de China + Agregar ámbito en









El objetivo central de la medida es proteger a las fábricas estadounidenses frente a China. El camino elegido por la administración Trump fue de aplicar un sistema híbrido que combine un precio mínimo de importación con aranceles.

Arancel y precios mínimos: EEUU impondrá un 15% de arancel a productos con polisilicio.

El Gobierno de Estados Unidos anunciará este jueves un arancel del 15% y una serie de precios mínimos para los productos fabricados con polisilicio, la materia prima clave utilizada en los paneles solares y los semiconductores.

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Cabe marcar el objetivo concreto de la medida: proteger a las fábricas estadounidenses de polisilicio de las crecientes ambiciones de China en ‌la cadena de suministro de chips.

Según las fuentes de la agencia Reuters, se aguarda que el decreto del presidente de EEUU, Donald Trump, incluya precios mínimos de importación para el polisilicio, las obleas, las células y los módulos o paneles solares, así como un gravamen del 15% sobre los derivados del polisilicio.

Medida híbrida: Combinación de precios mínimos de importación y gravámenes arancelarios. El plan oficial y el papel de la seguridad nacional Cabe subrayar el camino elegido por la administración norteamericana en este caso: aplicar un sistema híbrido que combine un precio mínimo de importación con aranceles.

El análisis de seguridad nacional sobre el polisilicio llevada a cabo por el Departamento de Comercio durante un año ‌a instancias de Donald Trump también tiene importantes repercusiones para la creciente industria nacional de fabricación de energía solar, en medio de la quita de incentivos federales a las energías limpias dispuesta por el ejecutivo norteamericano.

Con la meta de proteger a fabricantes instalados en Estados Unidos, como Hemlock Semiconductor y Wacker Chemie, el plan de EEUU es poner un freno al crecimiento de la capacidad de producción china. Objetivo principal: Proteger a las fábricas estadounidenses frente a China. Cabe subrayar que China concentra alrededor del 80% de la capacidad mundial de fabricación de productos solares, lo que ha consolidado su posición como el principal proveedor de esta cadena de suministro.