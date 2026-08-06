"Hipócrita y arrogante": China acusó a EEUU de bloquear cooperación con Argentina y suma mas tensión diplomática para Javier Milei

La Embajada de China en Buenos Aires difundió un duro comunicado en el que cuestionó a la representación diplomática estadounidense. Beijing habló de una "grave falta de respeto" a la soberanía argentina y reclamó el fin de las "prácticas hegemónicas".

La representación diplomática china cuestionó a la Embajada de Estados Unidos por intentar bloquear acuerdos con Huawei en el país y afirmó que esas maniobras vulneran los principios del libre mercado y la soberanía de terceros Estados.

La disputa entre Pekín y Washington por la influencia tecnológica y el comercio en Argentina sumó un nuevo capítulo. La Embajada de China en Buenos Aires emitió este miércoles, a última hora, un duro comunicado en el que acusó a la representación diplomática de Estados Unidos de interferir en la cooperación económica entre empresas argentinas y la firma Huawei , en respuesta a la polémica generada por las advertencias de la gestión de Donald Trump a directivos de una cooperativa neuquina que mantiene un acuerdo con la empresa china.

En la declaración, titulada "Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos" , Beijing sostuvo que la Embajada estadounidense "ha avivado deliberadamente la 'teoría de la amenaza china', generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei".

El comunicado agrega que esas acciones "reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos", y las define como "una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado", postura frente a la cual China afirmó que "se opone firmemente".

La representación diplomática china también cuestionó el discurso histórico de Estados Unidos en materia de democracia y libertades.

"Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita", señaló el texto.

En ese marco, la embajada instó a Washington a "corregir su percepción de China" y le reclamó que "ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas".

El origen del conflicto

El comunicado fue difundido luego de que trascendiera que la Embajada de Estados Unidos advirtió sobre posibles consecuencias migratorias para directivos de una empresa argentina involucrada en acuerdos con Huawei, en el marco de la estrategia estadounidense para limitar la expansión de la compañía china, a la que Washington considera un riesgo para su seguridad nacional.

La controversia reaviva la competencia geopolítica entre las dos principales potencias por la influencia tecnológica y comercial en América Latina, con Argentina como uno de los escenarios de esa disputa. Mientras Estados Unidos sostiene desde hace años que Huawei representa un potencial riesgo para la seguridad de las redes de telecomunicaciones, China rechaza esas acusaciones y las considera parte de una estrategia para frenar el crecimiento internacional de sus empresas tecnológicas.

Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos pic.twitter.com/ewuaK94Bp8 — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) August 6, 2026

Qué dice el comunicado de la embajada de China en Argentina

Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha avivado deliberadamente la «teoría de la amenaza china», generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei. Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado, a lo que China se opone firmemente.

Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas.