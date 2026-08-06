El rincón enigmático de Buenos Aires que es ideal para una escapada diferente en invierno

Un rincón con aguas termales, ruinas imponentes y paisajes únicos espera a quienes buscan un plan distinto sin tener que irse lejos.

Este rincón bonaerense es perfecto para desconectarse de la rutina y el frío.

En el sur bonaerense se esconde un destino único que sorprende a quienes lo visitan por su historia y sus paisajes naturales impresionantes. A varios kilómetros del bullicio de las grandes ciudades, este lugar te promete descansar rodeado de aire puro y postales que nunca vas a olvidar .

Las aguas con propiedades minerales, construcciones históricas y recuerdos de un antiguo pueblo bajo el agua convirtieron a esta localidad en uno de los rincones más llamativos de la provincia . Durante el invierno, además, las termas se transforman en el punto más atractivo para quienes buscan una escapada distinta.

Carhué se encuentra en el partido de Adolfo Alsina, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aire. La ciudad cuenta con una población de 10.000 habitantes y forma parte de la región pampeana.

Su diferencial principal es el lago Epecuén , que abarca más de 180 kilómetros cuadrados y cuya concentración de sales minerales posee una salinidad 10 veces superior a la del mar, lo que permite flotar y descansar.

Otro de los grandes atractivos es la cercanía con las Ruinas de Villa Epecuén , un centro turístico antiguo que quedó completamente bajo el agua tras la inundación del 10 de noviembre de 1985, cuando cedió el terraplén que protegía a la localidad. 20 años después, el agua retrocedió y quedaron los edificios, calles y árboles cubiertos por sal, que hoy son un paisaje único.

En el sur bonaerense se esconde este destino único. Gentileza - Municipio de Carhué

Qué se puede hacer en Carhué

Las aguas del lago Epecuén son furor para los turistas, ya que gracias a sus propiedades minerales se crearon complejos termales donde los visitantes disfrutan de baños, tratamientos con barro y piletas climatizadas. Durante el invierno, el agua se mantiene a 30 grados, temperatura perfecta para relajarse cuando el frío es insoportable.

También se puede recorrer la costa del lago, visitar el arroyo Pigüé o hacer actividades como trekking y cabalgatas por los alrededores. Además, el paisaje es perfecto para sacar fotos, especialmente en los atardeceres, cuando la luz transforma el color de las aguas y del suelo cubierto de sal.

La visita a las Ruinas de Villa Epecuén es imperdible. Ahí todavía hay hoteles, viviendas, restaurantes, comercios y el antiguo cementerio, todos afectados por del agua salada. A 7 kilómetros de Carhué también se encuentra el antiguo Matadero Municipal diseñado por Francisco Salamone.

Para los amantes de la naturaleza, en la zona viven especies como el flamenco austral, además de miles de falaropos que llegan desde Canadá durante sus migraciones. La oferta gastronómica se completa con restaurantes de recetas tradicionales, cocina internacional y productos regionales, mientras que los museos, ferias y espacios culturales permiten conocer más sobre la historia de la ciudad y su vínculo con Villa Epecuén.

Este destino histórico tiene propuestas para todos los gustos. Gentileza - Municipio de Carhué

Cómo ir hasta el Carhué

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto es de 500 kilómetros. Uno de los caminos más comunes consiste en tomar la Ruta Nacional 205, seguir por la Ruta Provincial 65 y completar el trayecto hasta Carhué mediante las rutas que conducen al partido de Adolfo Alsina.

También se puede ir en ómnibus desde la terminal de Retiro o mediante servicios de tren que conectan Plaza Constitución con el sur bonaerense. Quienes elijan viajar en avión pueden llegar al aeropuerto de Bahía Blanca, que se encuentra a unos 196 kilómetros de Carhué.