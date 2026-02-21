Christine Lagarde cumplirá su mandato al frente del BCE, afirmó Wall Street Journal

La presidenta del Banco Central Europeo descartó una renuncia anticipada. El medio especializado en finanzas informó que la funcionaría europea completará su período hasta octubre de 2027.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , confirmó que cumplirá su mandato hasta su finalización en octubre de 2027 . La información fue difundida por el Wall Street Journal , que citó fuentes cercanas a la institución.

El rumor sobre una posible salida anticipada de Lagarde fue difundida por Financial Times , otro medio de comunicación influyente en el sector. Esta decisión sería para facilitar que el presidente francés, Emmanuel Macrón, influyera en un razón antes de las próximas elecciones en su país, donde la extrema derecha podría hacer un gran papel.

Lagarde asumió la presidencia del BCE en noviembre de 2019 , en reemplazo de Mario Draghi. Su mandato, de ocho años, está programado para concluir en 2027, según lo establecido por el Consejo Europeo.

El BCE no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema , pero las declaraciones de Lagarde fueron confirmadas por portavoces no identificados. La continuidad de Lagarde al frente de la entidad ocurre en un contexto de desafíos económicos en la Eurozona, que incluye la gestión de la inflación y las políticas monetarias.

Durante su gestión, el BCE ha enfrentado crisis como la pandemia de COVID-19 y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Lagarde también ha liderado el proceso de aumento de las tasas de interés para controlar la inflación en la región.

La decisión de Lagarde pone fin a especulaciones sobre un posible retiro anticipado y asegura continuidad en la dirección de la política monetaria europea hasta 2027.

Wall Street celebró el freno judicial a los aranceles de Donald Trump y cerró la semana al alza

Los principales índices de Wall Street subieron este viernes luego de que la Corte Suprema de EEUU anulara a gran parte de los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump. La novedad ocurrió poco después de que se conociera de que la actividad económica de EEUU fuera menor a la espera en el último tramo de 2025 y una inflación persistente.

Los jueces de la Corte Suprema, en un fallo de 6 a 3, confirmaron la decisión de un tribunal inferior de que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 por parte del presidente republicano excedió su autoridad.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 subió 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumentó 0,9%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,5% al alza. En cambio, el Russell 2000 cayó apenas 0,01%.

En el viejo continente, el Euro Stoxx subió 1,2%. A nivel local, el DAX alemán aumentó 0,9% y el CAC francés acompañó con una suba de 1,4%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanzó 0,6%.

Por otro lado, en Asia hubo disparidad: el Hang Seng de Hong Kong (China) cayó 1,1%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,3% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,1%.