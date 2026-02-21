Nuevas fechas de paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos en la Argentina + Seguir en









Las medidas de fuerza iniciarán el jueves 26 de febrero y se extenderán durante cinco jornadas en franjas horarias específicas.

Habrá paro de controladores aéreos durante cinco días. NA

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) precisó este sábado las nuevas fechas de paro que afectarán a vuelos de todo el país, en una medida de reclamo por mejoras salariales y de condiciones de trabajo a la compañía estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La decisión se tomó luego de que no se llegará a un acuerdo luego de un período de conciliación obligatoria finalizada hace más de 20 días.

Según precisó el gremio de controladores aéreos, las medidas de fuerza iniciarán el jueves 26 de febrero y finalizarán el lunes 2 de marzo, con distintas modalidades de huelgas en franjas horarias específicas, que no se extenderán más allá de las tres horas por día pero afectarán a vuelos de todo el país.

En su comunicado, ATEPSA consideró que se trata de una "medida legítima de acción sindical" que sólo afecta "despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida".

Paro cgt febrero aeropuerto 2 El pasado jueves, la actividad aérea se vio afectada por el paro nacional. Mariano Fuchila En su documento, precisan que "quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento". Asimismo, apuntaron que darán una conferencia de prensa luego de una asamblea general de los trabajadores del gremio el próximo martes 24 de febrero.

Paro de controladores aéreos: cuáles son las nuevas fechas y horarios Las medidas de fuerza dispuestas por ATEPSA desde la próxima semana son:

Jueves 26 de febrero: desde las 15 horas hasta las 18 horas, paro extendido para toda la aviación, incluyendo despegues de todos los aeropuertos del país indistintamente del destino.

desde las 15 horas hasta las 18 horas, paro extendido para toda la aviación, incluyendo despegues de todos los aeropuertos del país indistintamente del destino. Viernes 27 de febrero: de 19 a 22 horas, misma modalidad que la jornada anterior.

de 19 a 22 horas, misma modalidad que la jornada anterior. Sábado 28 de febrero: de 13 a 16 horas, la medida afectará a aviación general y no regular en los despegues de todos los aeropuertos del país indistintamente del destino.

de 13 a 16 horas, la medida afectará a aviación general y no regular en los despegues de todos los aeropuertos del país indistintamente del destino. Domingo 1° de marzo : de 9 a 12 horas, el paro impactará en la aviación comercial regular con destino nacional y considerando los despegues de todos los aeropuertos del país.

: de 9 a 12 horas, el paro impactará en la aviación comercial regular con destino nacional y considerando los despegues de todos los aeropuertos del país. Lunes 2 de marzo: de 5 a 8 horas, misma modalidad que el jueves 26 y el viernes 27 de febrero.

