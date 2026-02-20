Bitcoin se mantiene en u$s67.000, mientras que expiran u$s2.000 millones en contratos de Deribit

Sin señales positivas de la Fed y con escaso interés por el riesgo, la principal criptodivisa depende de posiciones cortas para aumentar la liquidez en el mercado.

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia mixta. Bitcoin (BTC) sube 1,5% hasta los u$s67.794,13 , y sigue sin poder repuntar tras malas señales tanto de la Reserva Federal (Fed) estadounidense como de los inversores.

La principal criptomoneda mantuvo un volumen bajo de movimientos así como incertidumbre con respecto a la definición de las tasas de interés por parte de la Fed.

En ese sentido, las actas de la reunión de enero de la Fed mostraron que los responsables del organismo están cada vez más divididos sobre la trayectoria a largo plazo de las tasas y la inflación , mientras que algunos incluso sugirieron que podrían ser necesarias subidas si persiste la inflación. La división también llegó con respecto al impacto de la inteligencia artificial (IA) en la economía. Tras las actas, se observó una inclinación hacia el dólar.

Este viernes se publicará el índice de precios PCE —el indicador de inflación predilecto del banco central—, a partir del cual se buscará señales para definir las tasas de interés.

Casi u$s2,5 mil millones en contratos expiran en Deribit, una bolsa de derivados de criptomonedas, entre Bitcoin y Ethereum. Este vencimiento promete inyectar liquidez al mercado e influir en los movimientos de corto plazo del precio spot.

Desde el punto de vista técnico, el interés abierto muestra 19,412 contratos call frente a 11,044 puts, lo que arroja una relación Put/Call de 0.57. Esto sugiere una tendencia alcista, aunque ambas criptodivisas cotizan por debajo de sus respectivos niveles de máximo dolor.

Por otra parte, una publicación del reconocido economista Peter Schiff generó temor, ya que considera que Bitcoin podría desplomarse en caso de perder su soporte.

"Si Bitcoin rompe los u$s50,000, lo cual parece plausible, es muy probable que al menos alcance los u$s20,000. Eso representaría una caída del 84% desde su máximo histórico. Sé que Bitcoin ya lo ha hecho antes, pero nunca con tanta publicidad, apalancamiento, propiedad institucional y capitalización de mercado en juego. ¡Vende Bitcoin ya!", alertó en X.

En medio de tensiones políticas que se sostienen desde comienzos de 2026 y datos on-chain que reflejan el miedo y la cautela en el mercado, Schiff explicó que los analistas suelen justificar los cambios de la criptomoneda, argumentando que "la volatilidad es una característica, no un defecto".