Oro: los bancos centrales reanudaron las compras netas en abril

Cuando muchos creían que ya estaba todo perdido y el oro había salido del menú de inversiones globales, China volvió al ruedo en abril pasado acompañado por otros bancos centrales reanudando así las compras netas del metal precioso por 19 toneladas.

Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) , del Consejo Mundial del oro (CMO) y de los propios bancos centrales, Polonia fue el principal comprador del mes mientras que China intensificó su ritmo de compras al mayor nivel desde diciembre de 2024. Por otro lado, la República Checa muestra una consistencia similar en sus compras mientras que Rusia continúa su racha de ventas .

Queda claro que los bancos centrales de Europa del Este y Asia siguen dominando las compras de oro con un volumen constante . En los últimos 36 meses, ambas regiones han comprado, en promedio, 12 toneladas y 11 toneladas mensuales, respectivamente. La actividad de los bancos centrales a nivel mundial muestra compras netas promedio de 29 toneladas durante el mismo período.

Cabe recordar que en los sondeos realizados un año atrás, los bancos centrales mantuvieron expectativas favorables sobre el oro: el 95 % de los encuestados indicó que las reservas mundiales de oro de los bancos centrales aumentarían en los próximos 12 meses, en comparación con el 81% de los encuestados que indicaron lo mismo en 2024. En esos últimos sondeos de mediados de 2025, el 43% de los encuestados dijo que creía que sus propias reservas de oro también aumentarán durante el mismo período en 2025, en comparación con el 29% de los encuestados en 2024.

Con las compras netas de abril se recupera el activismo de la banca central mundial luego de haber mantenido una sostenida tendencia desde enero del año pasado que se vio interrumpida en dos ocasiones, en enero y marzo de este año, por lo que habría que esperar cómo sigue evolucionando en los próximos meses para aventurar si se mantiene la tendencia positiva o simplemente fueron compras aisladas. Lo cierto es que, en los últimos meses y años, varios bancos centrales de Asia, África y de América Latina manifestaron intenciones de reanudar las compras de oro para sus reservas internacionales. Incluso, en varios casos sus gobiernos ya autorizaron programas de compras de oro.