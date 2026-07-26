Citi advierte que el ajuste en Wall Street aún no terminó y ve más presión sobre las acciones tecnológicas

El banco sostiene que la reciente corrección deterioró el posicionamiento de los inversores, especialmente en el Nasdaq, y advierte que la temporada de balances será clave para definir si continúa la venta de acciones o aparece un rebote.

EEUU, Europa y Asia comenzaron a ajustar sus posiciones sobre las tecnológicas.

La reciente corrección de las acciones tecnológicas todavía podría tener recorrido. Así lo advirtió Citi , que considera que el proceso de reducción de posiciones en Wall Street aún no concluyó y que el Nasdaq continúa siendo el índice más expuesto a nuevas ventas tras el fuerte ajuste registrado en las últimas semanas.

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En un informe, la entidad señaló que la caída liderada por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial deterioró significativamente el posicionamiento de los inversores y aceleró un proceso de reducción del riesgo que también comenzó a extenderse a otros mercados desarrollados.

Según el estratega de Citi, David Chew, el ajuste más importante se produjo en el Nasdaq, donde el posicionamiento cayó hasta su nivel más bajo del último mes. "Se reajustó a niveles más bajos, pero sigue siendo vulnerable porque todas las posiciones largas se encuentran actualmente con pérdidas", explicó el analista.

El banco destacó que la corrección no solo estuvo impulsada por el cierre de posiciones compradoras, sino también por un aumento de las apuestas bajistas sobre el sector tecnológico.

A diferencia del S&P 500, donde predominó la toma de ganancias, en el Nasdaq se observó una combinación de liquidación de posiciones largas y apertura de nuevas posiciones cortas, reflejando un deterioro más profundo del sentimiento inversor.

La cautela también comenzó a extenderse a Europa. Según Citi, los inversores continúan reduciendo su exposición a renta variable y aumentando las posiciones bajistas, incluso a un ritmo superior al descenso que registran las cotizaciones.

Como consecuencia, el DAX alemán ya ingresó en terreno claramente bajista, mientras que el posicionamiento alcista sobre el Euro Stoxx también perdió fuerza. La excepción fue el FTSE británico, donde el cierre de posiciones cortas y una mayor demanda de activos de riesgo permitieron mejorar el posicionamiento relativo.

La volatilidad continúa en las acciones tecnológicas

El riesgo de un rebote técnico

Pese al deterioro del sentimiento, Citi advierte que el creciente volumen de posiciones bajistas también podría convertirse en un factor de apoyo para los mercados.

Chew sostuvo que la acumulación de apuestas en contra de las acciones incrementa la posibilidad de un short squeeze, un fenómeno que obliga a quienes apostaron por bajas a recomprar acciones rápidamente si el mercado comienza a recuperarse.

Ese escenario podría producirse si los resultados corporativos superan las expectativas o si los próximos datos macroeconómicos muestran una evolución más favorable de la economía estadounidense.

En los mercados asiáticos, Citi también detectó un deterioro del posicionamiento. El banco identificó al índice KOSPI de Corea del Sur como uno de los más vulnerables a un nuevo proceso de desapalancamiento, dado que los inversores aún mantienen una elevada exposición pese a la reciente caída de las cotizaciones.

La temporada de balances, bajo la lupa

Para Citi, las próximas semanas serán determinantes para el rumbo de los mercados. La entidad considera que la temporada de resultados corporativos definirá si el ajuste comienza a estabilizarse o si continúa la reducción de posiciones, especialmente en las grandes compañías tecnológicas, cuyas valuaciones y el elevado gasto en inteligencia artificial permanecen bajo la lupa de los inversores.