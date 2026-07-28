Ricardo Dessy, del Citi: "El mayor riesgo del programa económico es que suba la tasa de interés"

El economista, referente en la región, dijo que la situación fiscal de Argentina está consolidada, a pesar de la baja de la recaudación, y que el PBI va a crecer entre el 2,9% y el 3% este año.

Ricardo Dessy , economista del banco Citi en Nueva York para América Latina Sur y referente del mercado externo para el análisis macroeconómico regional, es optimista con Argentina. Cree que la inflación seguirá en niveles de entre 1% a 1,5% promedio mensual por un año y cree que la única amenaza que tiene el programa económico del Gobierno es una suba de tasas de interés que dispare un flujo de capitales desde los mercados emergentes hacia los desarrollados.

Dessy hizo estas estimaciones sobre Argentina en el marco de una reunión virtual con periodistas organizada por la entidad financiera este martes.

"Somos moderadamente optimistas . Somos un país vulnerable con poco nivel de reservas, pero estamos viendo un contexto de estabilidad y previsibilidad", señaló el profesional, quien formuló una disertación sobre los grandes puntos alcanzados por el programa que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo.

En lo relacionado con la situación fiscal de la Argentina, Dessy señaló que "esta consolidada" al destacar que "por tres años seguidos tuvo superávit". En ese marco, relativizó la importancia de la caída de la recaudación que se verifica mes a mes y del empleo de recursos extraordinarios para cerrar las cuentas. Para el analista del Citi, se trata de correcciones "en el margen" que no afectan la tendencia de fondo.

Dessy también se mostró optimista en relación al programa financiero que anunció hace un par de semanas el ministro Luis Caputo, en el cual se detallaron las fuentes de financiamiento para atender los vencimientos en dólares hasta 2027. No obstante indicó que ese programa "tiene supuestos fuertes" en un contexto de alta incertidumbre global.

El mayor riesgo que puede afectar a la Argentina, desde el punto de vista del hombre del Citi Research, es que el contexto global signado por la guerra en medio oriente y en Europa, derive en una inflación de materias primas que desate una suba de las tasas de interés globales. "El mayor riesgo es una suba de tasas", señaló.

En ese marco, recordó que una gran parte de la potencial bonanza prevista para la Argentina, como es Vaca Muerta y la minería, dependen en cierto sentido de inversiones que a su vez dependen de la tasa de interés.

Dessy dijo que en un contexto de ese tipo, si volviera un fenómeno de "fly to quality", es decir, un reflujo desde los emergentes hacia los mercados maduros, podría afectar al programa de Javier Milei.

En relación a la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, indicó que "es de carácter protocolar", pero que demuestra "el interés de los países de Occidente por Sudamérica como proveedores confiables de alimentos y energía".

Entre otras cuestiones, también señaló que, para el Citi, la Argentina va a crecer este año un 2,9% o un 3% y que el país entró en una etapa del proceso de desinflación de cierto amesetamiento.

"Creemos que la inflación mensual va a estar entre el 1% y el 1,5% por los próximos meses, hasta un año", anticipó. También consideró que la imagen del Gobierno "tocó piso" al igual que la confianza de los consumidores. De ese modo, señala que la actual administración podrá enfrentar las elecciones del año próximo con buenas perspectivas. De hecho, consideró que "a la oposición le cuesta tener un candidato", en tanto que opinó que "los gobernadores de las provincias no tienen intenciones ahora de volver a un modelo estado centrista".