Las acciones de Coca-Cola (KO) continúan sorprendiendo en Wall Street, y la compañía ya acumula una ganancia del 29,8% en lo que va del año. Así, logró superar el rendimiento de buena parte de las denominadas "Siete Magníficas", en un movimiento que refleja un cambio en las preferencias de los inversores.
Coca-Cola le gana a las Siete Magníficas en 2026: por qué los inversores se refugian en una acción defensiva
La compañía acumula una ganancia cercana al 30% en Wall Street durante 2026 y supera el rendimiento de varias de las grandes tecnológicas a nivel global.
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Mientras Nvidia (NVDA) hoy despunta tras un buen balance y ya arrastra un avance del 21,5% en 2026, Apple (AAPL) escala en torno a 16,3%, Amazon (AMZN) 12,9%, Google (GOOGL) 8,3% y Microsoft (MSFT) lo hace apenas 6,5%. En el otro extremo, Meta (META) se hunde 12,2% y Tesla (TSLA) se derrumba 19,4%.
El comportamiento resulta particularmente llamativo porque Coca-Cola es considerada una acción defensiva, históricamente asociada a una menor volatilidad y a la estabilidad de su negocio de consumo masivo. No obstante, detrás de la performance hay varios factores que ayudan a explicar por qué el papel se convirtió en uno de los grandes ganadores del corriente año.
"Muchos están sorprendidos por el rendimiento que vienen teniendo las acciones de Coca-Cola en 2026, superando incluso el retorno de las Siete Magníficas. Y más aún teniendo en cuenta que es una acción defensiva", explicó a Ámbito el Head of Private Banking, Federico Izaguirre Prencesvalle.
Según el especialista, uno de los principales factores fue la rotación de activos vinculados a la inteligencia artificial (IA) hacia alternativas de menor riesgo y volatilidad. Durante los últimos años, una parte significativa de los flujos de fondos e inversores se concentró en las compañías asociadas al boom de la IA, impulsada también por el denominado FOMO ("fear of missing out", o miedo a quedarse afuera). En un contexto de mayor selectividad, parte de ese capital comenzó a buscar compañías con fundamentos más previsibles.
A este movimiento financiero se sumó una mejora concreta en los números de la fabricante de bebidas líder. La compañía aceleró sus ventas globales y registró un crecimiento interanual del 5% durante el segundo trimestre, al tiempo que elevó sus expectativas para los trimestres siguientes. La combinación entre una mejora operativa y un entorno de mercado más selectivo terminó reforzando el atractivo de la compañía frente a activos de mayor riesgo.
"En un entorno macro donde el capital se volvió selectivo al riesgo, gran parte de esa liquidez fue a KO, siendo una acción de mayor calidad y defensiva al riesgo", señaló el experto.
Los inversores comenzaron a rotar sus carteras
De esta manera, el caso de la multinacional muestra un cambio relevante en la dinámica en Nueva York: no necesariamente todo el capital busca los papeles con mayor potencial de crecimiento, sino que también existe una demanda creciente por compañías capaces de ofrecer previsibilidad, generación de caja y menor exposición a la volatilidad. En ese escenario, una empresa tradicional de consumo masivo terminó posicionándose por encima de varias de las estrellas tecnológicas que dominaron el mercado en los últimos años.
Las acciones de Coca-Cola retrocedían 0,6% este jueves, hasta la zona de los u$s89,58, en una jornada marcada por la toma de ganancias luego del fuerte rally acumulado por el papel. El movimiento se produce pese a los sólidos fundamentos, con un crecimiento orgánico de sus ingresos y una mejora en sus previsiones anuales. En el plano técnico, el papel continúa dentro de una tendencia alcista y por encima de sus principales medias móviles, aunque los indicadores de sobrecompra sugieren que el mercado podría estar entrando en una etapa de consolidación tras las recientes subas.
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