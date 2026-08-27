Coca-Cola le gana a las Siete Magníficas en 2026: por qué los inversores se refugian en una acción defensiva

La compañía acumula una ganancia cercana al 30% en Wall Street durante 2026 y supera el rendimiento de varias de las grandes tecnológicas a nivel global.

Las acciones de Coca-Cola (KO) continúan sorprendiendo en Wall Street , y la compañía ya acumula una ganancia del 29,8% en lo que va del año. Así, logró superar el rendimiento de buena parte de las denominadas "Siete Magníficas" , en un movimiento que refleja un cambio en las preferencias de los inversores.

Mientras Nvidia (NVDA) hoy despunta tras un buen balance y ya arrastra un avance del 21,5% en 2026, Apple (AAPL ) escala en torno a 16,3%, Amazon (AMZN) 12,9%, Google (GOOGL) 8,3% y Microsoft (MSFT) lo hace apenas 6,5%. En el otro extremo, Meta (META) se hunde 12,2% y Tesla (TSLA) se derrumba 19,4%.

El comportamiento resulta particularmente llamativo porque Coca-Cola es considerada una acción defensiva , históricamente asociada a una menor volatilidad y a la estabilidad de su negocio de consumo masivo. No obstante, detrás de la performance hay varios factores que ayudan a explicar por qué el papel se convirtió en uno de los grandes ganadores del corriente año.

" Muchos están sorprendidos por el rendimiento que vienen teniendo las acciones de Coca-Cola en 2026, superando incluso el retorno de las Siete Magníficas. Y más aún teniendo en cuenta que es una acción defensiva", explicó a Ámbito el Head of Private Banking, Federico Izaguirre Prencesvalle .

Según el especialista, uno de los principales factores fue la rotación de activos vinculados a la inteligencia artificial (IA) hacia alternativas de menor riesgo y volatilidad . Durante los últimos años, una parte significativa de los flujos de fondos e inversores se concentró en las compañías asociadas al boom de la IA, impulsada también por el denominado FOMO ("fear of missing out", o miedo a quedarse afuera). En un contexto de mayor selectividad, parte de ese capital comenzó a buscar compañías con fundamentos más previsibles .

A este movimiento financiero se sumó una mejora concreta en los números de la fabricante de bebidas líder. La compañía aceleró sus ventas globales y registró un crecimiento interanual del 5% durante el segundo trimestre, al tiempo que elevó sus expectativas para los trimestres siguientes. La combinación entre una mejora operativa y un entorno de mercado más selectivo terminó reforzando el atractivo de la compañía frente a activos de mayor riesgo.

"En un entorno macro donde el capital se volvió selectivo al riesgo, gran parte de esa liquidez fue a KO, siendo una acción de mayor calidad y defensiva al riesgo", señaló el experto.

Los inversores comenzaron a rotar sus carteras

De esta manera, el caso de la multinacional muestra un cambio relevante en la dinámica en Nueva York: no necesariamente todo el capital busca los papeles con mayor potencial de crecimiento, sino que también existe una demanda creciente por compañías capaces de ofrecer previsibilidad, generación de caja y menor exposición a la volatilidad. En ese escenario, una empresa tradicional de consumo masivo terminó posicionándose por encima de varias de las estrellas tecnológicas que dominaron el mercado en los últimos años.

Las acciones de Coca-Cola retrocedían 0,6% este jueves, hasta la zona de los u$s89,58, en una jornada marcada por la toma de ganancias luego del fuerte rally acumulado por el papel. El movimiento se produce pese a los sólidos fundamentos, con un crecimiento orgánico de sus ingresos y una mejora en sus previsiones anuales. En el plano técnico, el papel continúa dentro de una tendencia alcista y por encima de sus principales medias móviles, aunque los indicadores de sobrecompra sugieren que el mercado podría estar entrando en una etapa de consolidación tras las recientes subas.