Las acciones tecnológicas globales celebran el balance de Nvidia, pero las bolsas europeas operan en rojo + Agregar ámbito en









En Wall Street, los futuros anticipan subas para el Nasdaq. Los del índice industrial Dow Jones cotizan en rojo. Las novedades que esperan los inversores.

Las acciones tecnológicas celebran el balance de Nvidia. Depositphotos

Las bolsas del mundo operan con disparidad este jueves, aunque las acciones tecnológicas despuntan luego de la presentación de los resultados de Nvidia, que proyectó sólidas perspectivas de crecimiento en las ventas. En paralelo, la incertidumbre geopolítica y los datos que muestran que el indicador de inflación estadounidense preferido por la Reserva Federal se mantiene en niveles elevados frenaron la actividad bursátil en el resto de mercados.

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Los valores tecnológicos europeos lideran las subidas sectoriales, con un alza del 1,3%. En cambio, el índice Euro Stoxx 50 baja 0,3%. En el Viejo Continente, sube el DAX alemán 0,2%, mientras caen el FTSE 100 inglés (0,5%), el IBEX español (0,6%) y el CAC francés (1,2%).

Los mercados asiáticos, con gran peso del sector tecnológico, se mostraron también con tono mixto. El Nikkei japonés cedió 0,2% y el Hang Seng de Hong Kong, 0,3%. En cambio, el índice líder de Shaghái subió 1,1% y el Kospi coreano avanzó 1,5%.

El miércoles, Nvidia pronosticó un aumento de aproximadamente el 70% en sus ingresos para el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2028, muy por encima de las expectativas de los analistas. El fabricante de chips también señaló que la escasez de componentes de memoria seguiría limitando el ritmo al que puede ampliar su producción.

"Los resultados de Nvidia no pueden pasarse por alto", afirmó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, señalando que las perspectivas de ventas marcaron la diferencia. Y agregó: "Por muy altas que fueran las expectativas, por mucho que se elevaran las cifras no oficiales, Nvidia logró superar todas ellas". Las acciones de Nvidia, que cotizan en la Bolsa de Fráncfort, subían un 6%, lo que impulsó los futuros de Wall Street.

Wall Street y una perspectiva dispar En ese marco, los futuros del Nasdaq y del S&P 500 avanzan 1% y 0,4% respectivamente, tras un cierre a la baja en la rueda del miércoles, cuando el índice de gastos de consumo personal exhibió un alza del 0,2% mensual en julio, lo que marcó una aceleración respecto del 0,1% del mes anterior. Por su parte, los futuros del ponderador industrial Dow Jones desciende 0,1%. "Aunque la inflación subyacente del PCE de julio se situó en línea con las previsiones, los detalles del informe apuntaban a una mayor inflación", escribió Jim Reid, director global de investigación macroeconómica de Deutsche Bank. Y añadió que el fuerte impulso económico que reflejan los datos de pedidos de bienes duraderos y del PBI resultaba difícil de conciliar con la opinión de que la política monetaria sigue siendo restrictiva. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 2 puntos básicos, hasta el 4,644%, mientras los mercados esperaban el discurso del viernes del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole, en Wyoming, en busca de nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses. El petróleo, con leve rebote Mientras tanto, el petróleo Brent (de referencia en Europa, Argentina y buena parte del mundo) repunta este jueves 0,4%, hasta los u$s87,28 por barril. El crudo estadounidense WTI sube 0,1%, hasta los u$s82,28 por barril.