Bolsa única nórdica: Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia evalúan fusionar sus mercados de capitales

El proyecto para articular una plaza financiera única en el norte de Europa cobra fuerza. Con el respaldo de más de 25 gigantes corporativos, el grupo evalúa fusionar la operativa bursátil y mejorar la liquidez regional.

El proyecto para consolidar una bolsa unificada para la región nórdica volvió a cobrar fuerza . De acuerdo con fuentes del sector, la alianza sectorial Nordic Compass analiza diversas alternativas que abarcan desde la i ntegración de los mercados de valores de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia hasta la armonización de sus esquemas normativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe precisar que los trabajos siguen en una fase preliminar. Sin embargo, Christian Clausen, presidente del área de mercados de capitales de la alianza y jefe de BlackRock para la región nórdica, indicó que "el grupo de trabajo de mercados de capitales de Nordic Compass está trabajando para mejorar las oportunidades de obtener financiación y reforzar la competitividad en todas las fases, desde la fase de creación, el capital riesgo, el crecimiento y la expansión hasta las salidas a bolsa, así como el ecosistema de cotizaciones nórdicas".

En ese marco, Clausen agregó que "esto incluye el análisis de distintas iniciativas potenciales, entre ellas cuestiones relacionadas con la liquidez. El trabajo sigue en una fase exploratoria y todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre iniciativas concretas ni conclusiones".

Lanzada en mayo, Nordic Compass se consolidó como una alianza sectorial pan-nórdica que agrupa a más de 25 empresas, fundaciones y entidades de peso, entre las que destacan Wallenberg Investments, EQT, Nordea, SEB, Nasdaq Nordic, Ericsson, Nokia, Saab, Ørsted y la Fundación Novo Nordisk.

Bajo la conducción del ex primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen , la entidad articula su labor en torno a cuatro áreas centrales: el desarrollo de los mercados de capitales, la innovación en tecnología deep tech, la industria de la defensa y la energía .

Está previsto que las primeras iniciativas de la alianza se presenten durante una cumbre en Gotemburgo los días 4 y 5 de noviembre, oportunidad en la que se anunciaría la propuesta sobre mercados de capitales.

El potencial es prometedor, dado que los fondos de pensiones nórdicos y los inversores soberanos gestionan cerca de u$s4 billones y reciben más de u$s175.000 millones al año, pero ese capital está repartido entre cuatro mercados distintos en lugar de concentrarse en uno solo.

El control de las bolsas

Cabe subrayar que cualquier eventual integración requerirá el acuerdo de tres actores clave ajenos a la alianza: Nasdaq, que opera la mayoría de los mercados nacionales de la región; Euronext, propietaria de la Bolsa de Oslo; y Euroclear, que cumple un rol central en la liquidación de las operaciones con títulos nórdicos.

Euronext declaró ante medios europeos que, mediante la Bolsa de Oslo, sus depositarios de valores en Noruega y Dinamarca, Nord Pool y Admincontrol, dispone de una franquicia nórdica consolidada y mantiene conversaciones con Nordic Compass para evaluar "formas de contribuir con medidas concretas".

Alianza Nordic Compass: Analiza alternativas para integrar mercados de valores y normativas. Foto: Bolsas de Europa

"Euronext acoge con satisfacción las iniciativas destinadas a hacer que los mercados de capitales nórdicos sean aún más competitivos a escala mundial", añadieron desde el organismo.

El encuentro de Gotemburgo en noviembre determinará si los avances de la alianza superan la etapa de análisis preliminar y se consolidan en una propuesta concreta.