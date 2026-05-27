Cómo acceder al plan de refinanciación del Banco Nación para deudas familiares

La entidad habilitó cuotas de hasta 72 meses, tasas fijas, evaluaciones personalizadas y montos de hasta $100 millones para unificar obligaciones financieras.

La irregularidad de pago en los créditos familiares llegó a 11,5%, el nivel más alto desde 2004.

El Banco Nación lanzó un nuevo plan de refinanciación destinado a familias que tienen dificultades para pagar créditos personales, tarjetas de crédito y otras deudas, en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad en Argentina.

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El "kit de soluciones" incluye distintas herramientas para clientes que cobran sus ingresos en la entidad y para usuarios con atrasos en tarjetas emitidas por la institución. La propuesta contempla tasas fijas , plazos de pago de hasta 72 meses y evaluaciones personalizadas para considerar la mejor alternativa para cada caso. A continuación, conocé los detalles.

El nuevo esquema de refinanciación del Banco Nación surge como respuesta al crecimiento de la mora bancaria entre las familias argentinas.

En los últimos meses, las entidades comenzaron a registrar un incremento sostenido de clientes con dificultades para cumplir en tiempo y forma con el pago de préstamos personales, tarjetas de crédito y financiamientos de consumo.

De acuerdo con el último informe sobre bancos del BCRA, la irregularidad en los créditos para familias llegó a un 11,5%, el nivel más alto desde 2004. En octubre de 2024 ese porcentaje era del 2,5%.

Por su parte, los préstamos personales registraron una morosidad del 14,2%, mientras que las tarjetas de crédito un 11,7%.

De esta manera, la entidad decidió implementar herramientas específicas para evitar que las deudas sigan escalando. El objetivo principal del programa es permitir que los clientes puedan reorganizar sus compromisos financieros mediante cuotas más accesibles y plazos más extensos.

Entre las propuestas, se encuentran:

consolidación de deudas: destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. La herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización de los pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses , una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones

refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones , con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35% . La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras. Para situaciones con más de 90 días de mora, está la posibilidad para extenderlo hasta 96 meses

evaluación personalizada: cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del Banco, considerando el perfil del usuario y su situación financiera. Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad

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Cómo acceder al beneficio, paso a paso

Las personas interesadas en acceder al nuevo plan de refinanciación del Banco Nación deben iniciar una evaluación financiera con la entidad para determinar qué tipo de solución se adapta mejor a su situación. El trámite puede comenzar de manera presencial en cualquier sucursal.

El primer requisito importante es ser cliente del Banco Nación. En el caso de la consolidación de deudas, la línea está especialmente destinada a quienes cobran su sueldo o haberes a través de la institución.

Una vez iniciada la gestión, el cliente deberá presentar información vinculada a sus obligaciones financieras actuales. El organismo evaluará créditos personales vigentes, saldos pendientes, deudas con otras entidades y situación general. Después, determinará si el usuario puede acceder a un esquema de regularización disponible.

Tené en cuenta que el banco mantiene una evaluación personalizada para cada titular. Esto significa que las condiciones finales pueden variar según ingresos, antecedentes de pago, nivel de mora y capacidad de afrontar las nuevas cuotas.

Quienes tengan atrasos más elevados también podrán acceder a planes especiales, aunque se analizará el caso antes de aprobar la refinanciación.

Además, podes consultar los requisitos, condiciones y otras alternativas vigentes a través del sitio web oficial (https://www.bna.com.ar/).