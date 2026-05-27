Bitcoin cae y perfora los u$s76.000: las salidas en los ETF y la sombra de las tasas altas golpean al mercado

Bitcoin acumula una pérdida semanal del 2%, mientras los ETF registran salidas constantes de capital durante las últimas dos semanas. Los nuevos ataques de EEUU contra Irán también reavivan las dudas sobre un acuerdo de paz.

Las criptomonedas profundizan las pérdidas este miércoles. Bitcoin (BTC) retrocede un 1% y cede el nivel de los u$s76.000, mientras que el Ether (ETH) cae medio punto porcentual y queda por debajo de los u$s2.100. Ambos activos acumulan pérdidas de alrededor del 2% en la última semana.

El panorama no es más alentador en el segmento de las altcoins. XRP, Binance Coin (BNB), solana (SOL) y cardano (ADA) caen en línea con los dos principales criptoactivos. Zcash (ZEC) es la gran perdedora de la jornada con un derrumbe del 6% en las últimas 24 horas. Las excepciones son dogecoin (DOGE) , que anota leves avances, e Hyperliquid (HYPE) , que repunta hasta un 4%.

El telón de fondo geopolítico volvió a ensombrecerse . El presidente Donald Trump convocó para este miércoles a una reunión de gabinete en Camp David, luego de que los nuevos ataques "defensivos" de EEUU contra objetivos iraníes volvieran a poner en duda la viabilidad de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

Según informó un funcionario de la Casa Blanca al diario The New York Post, el mandatario y su equipo abordarán tanto asuntos domésticos como internacionales.

El banco holandés Rabobank advirtió que el mercado subestima el riesgo de que ambos países no lleguen a un entendimiento. Según el banco, el estrecho de Ormuz podría tardar hasta tres meses más en reabrirse de forma completa, lo que seguirá presionando los precios del petróleo y, por ende, la inflación global.

Los ETF, dos semanas de salidas consecutivas

En el plano institucional, los datos de Glassnode muestran salidas constantes de capital de los ETF de bitcoin durante las últimas dos semanas. El mercado interpreta ese comportamiento como una señal de cautela por parte de los inversores institucionales ante un contexto internacional cada vez más incierto, en particular frente a los riesgos inflacionarios y la postura de la Reserva Federal (Fed).

El consenso del mercado ya no considera probable que el banco central recorte las tasas de interés este año, dado el repunte sostenido de los precios. El escenario de "tasas más altas durante más tiempo" es históricamente adverso para las criptomonedas, al encarecer el costo de oportunidad de mantener activos especulativos.