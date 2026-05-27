Efecto "Stranger Things": un informe revela que el tiempo de espera entre temporadas de series se duplicó + Agregar ámbito en









Hace una década, el intervalo promedio entre temporadas de series originales con guion era de tan solo 10 meses, cifra que fue en aumento.

El "efecto Stranger Things" ya es una realidad.

Un informe reveló que el tiempo de espera entre temporadas de series se duplicó durante la primera mitad de esta década. Según un reporte de Ampere Analysis, la firma ha descubierto que lo que denomina el "efecto Stranger Things" no era en absoluto una invención, ya que el intervalo promedio entre temporadas de series originales con guion en las principales plataformas casi se duplicó, pasando de 12 meses en 2020 a 21 meses en 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ampere destacó la exitosa franquicia de los hermanos Duffer, una de las series más importantes de Netflix de todos los tiempos, conocida por sus largos periodos de inactividad entre temporadas y algunas de las campañas de marketing más descomunales de la historia del entretenimiento. Merlina también es otra serie de Netflix que sigue esta tendencia, junto con la exitosa serie de Apple TV, Severance.

Intervalo entre temporadas: una espera que crece Hace una década, el intervalo promedio entre temporadas de series originales con guion era de tan solo 10 meses, cifra que fue aumentando gradualmente durante ese período de 10 años, alcanzando su punto máximo durante el primer año de la pandemia, cuando pasó de 12 a 16 meses, y entre 2023 y 2024, durante las huelgas laborales en Estados Unidos, cuando pasó de 17 a 21 meses. El año pasado, por primera vez, se estabilizó en 21 meses.

A pesar del descontento de los fans, Ampere cree que la táctica funciona, señalando que las series con intervalos de más de 30 meses entre temporadas han logrado la mayor interacción con el público durante el mes de estreno de la nueva temporada. Según Ampere, la audiencia de Stranger Things aumentó un 300% en el segundo semestre de 2025, antes del lanzamiento de su quinta y última temporada, y la gran audiencia de la primera temporada sugiere que nuevos espectadores estaban descubriendo la serie y que los fans de siempre estaban volviendo a ver episodios anteriores.

Ampere lanzó una advertencia, señalando que, a pesar del gran interés que despiertan las series que regresan, las largas pausas generan riesgos. En el primer trimestre de 2026 en Estados Unidos, el 54% de los encuestados por Ampere afirmó que probablemente cancelaría su suscripción si no la utilizara con la suficiente frecuencia.