Compras y fusiones de empresas argentinas cayeron en el primer semestre: qué se prevé en lo que resta del año

Las empresas tecnológicas continúan despertando uno de los mayores intereses de parte de los inversores internacionales que evalúan oportunidades en Argentina, principalmente desde Estados Unidos. A pesar de que las operaciones entre jugadores locales siguen representando una porción minoritaria del mercado, se observó una mayor participación de este tipo de transacciones en el segundo trimestre del año, representando el 36% del total de transacciones.

Las compras y fusiones de empresas crecieron 13,4% en Latinoamérica

La región registró transacciones por 36.400 millones de dólares, representando un aumento del 13,4% respecto al mismo período del año anterior. Gran parte de esta recuperación surge como consecuencia del favorable contexto global que tuvo una repercusión directa en la región.

Ciertos factores clave influyeron en la actividad, tales como la estabilidad política en varios de los principales países, las reformas económicas y el mayor acceso al financiamiento. En lo que respecta al movimiento por regiones, Brasil fue el país que lideró el ranking de países más activos de la región, seguido por México y Chile.

Se espera que los sectores de Energía y Recursos Naturales sean los protagonistas de un punto de inflexión para la actividad en lo que resta del año. Esto se debe, principalmente, a que las consecuencias del cambio climático cada vez son mayores y generan preocupación en las autoridades, ya prevén cambios regulatorios con el objetivo de controlar el proceso.

Por último, la industria tecnológica continúa siendo partícipe clave de la actividad y siendo uno de los principales sectores que prometen ayudar en la recuperación de económica.

Las compras y fusiones de empresas aumentaron más de 15% en el mundo

La actividad mundial de fusiones y adquisiciones de empresas siguió recuperándose en el primer semestre de 2024, impulsada por un resurgimiento de Estados Unidos como inversor. El volumen de operaciones aumentó un 17% interanual, hasta llegar a los 1.600 millones de dólares, después de que la política monetaria restrictiva en todo el mundo pareciera controlar la inflación y devolviera cierta estabilidad a los mercados.

La balanza se inclinó decididamente hacia el comprador corporativo que representó el 73% del volumen, un nivel visto por última vez antes de la pandemia.

Entre algunos de los factores que explican el dominio del sector corporativo se destaca, en primer lugar, los tipos de interés altos que hacen que las adquisiciones impulsadas por la deuda resulten demasiado caras. En segundo término, el crecimiento de las valuaciones bursátiles (el S&P 500 subió un 20% en el último año) proporcionó a las empresas una base más fuerte para realizar operaciones. Por último, muchas empresas tecnológicas están en mejor posición para volver a crecer tras haber pasado gran parte del período 2022-2023 centrándose en la eficiencia operativa.

Las transacciones más relevantes fueron la oferta de 35.300 millones de dólares de Capital One Financial por el emisor de tarjetas de crédito Discover Financial Services, en febrero; luego, la operación de Diamondback Energy por 25.800 millones de dólares por Endeavor Energy Resources también en febrero; y, por último, la oferta de ConocoPhillips por 23.100 millones de dólares para adquirir a Marathon Oil, registrada en mayo.