Goldman Sachs lanzó una clara advertencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado

El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, sostuvo que la concentración corporativa en EEUU viene aumentando desde la década de 1930.

De acuerdo al informe, las nuevas tecnologías suelen requerir enormes inversiones iniciales en infraestructura, software y reorganización operativa, costos que las grandes compañías pueden absorber mucho más fácilmente que sus competidores pequeños.

La inteligencia artificial podría fortalecer aún más a las mayores corporaciones de EEUU y ampliar la distancia con las empresas más pequeñas, según un nuevo informe de Goldman Sachs .

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El banco de inversión analizó casi un siglo de datos sobre ventas, ganancias e impuestos corporativos y concluyó que los períodos de aceleración tecnológica históricamente favorecieron a las compañías con mayor escala y capacidad de inversión.

El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius , sostuvo que la concentración corporativa en EEUU viene aumentando desde la década de 1930 y que ese proceso se acelera durante las olas de innovación tecnológica.

De acuerdo al informe, las nuevas tecnologías suelen requerir enormes inversiones iniciales en infraestructura, software y reorganización operativa, costos que las grandes compañías pueden absorber mucho más fácilmente que sus competidores pequeños .

En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta que podría reforzar los efectos de escala y de red de los gigantes tecnológicos. Empresas como Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta Platforms destinan cientos de miles de millones de dólares al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial , especialmente centros de datos y chips avanzados.

De hecho, Goldman Sachs estima que las grandes tecnológicas invertirán más de u$s700.000 millones este año y más de u$s1 billón antes del final de la década.

goldman sachs El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, sostuvo que la concentración corporativa en EEUU viene aumentando desde la década de 1930.

El reporte también plantea que las firmas líderes cuentan con ventajas difíciles de replicar: acceso privilegiado a capital, grandes volúmenes de datos, capacidad para contratar talento especializado y ecosistemas globales ya consolidados.

Todo eso podría hacer que la revolución de la IA no genere una redistribución del poder económico, sino una consolidación aún mayor de los actuales dominadores del mercado.

Un contraste ya estudiado

La visión de Goldman contrasta con algunos análisis más pesimistas que advierten que la IA podría provocar una fuerte disrupción económica y laboral. Durante los últimos meses crecieron las preocupaciones por el posible impacto de la automatización sobre empleos administrativos y profesionales.

Sin embargo, el banco considera que, al menos por ahora, el principal efecto visible es el fortalecimiento de las grandes plataformas capaces de financiar la carrera tecnológica.

Al mismo tiempo, Goldman Sachs reconoce que todavía existen dudas sobre el verdadero retorno económico de las enormes inversiones en IA. En otros informes recientes, analistas de la entidad señalaron que muchas compañías hablan constantemente de inteligencia artificial en sus balances, aunque todavía hay pocas evidencias concretas de mejoras significativas en ganancias.