El BCRA anticipó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá del acceso a los mercados globales de deuda

El Banco Central (BCRA) publicó este lunes un informe con sus planes y objetivos para 2026. A los ya conocidos cambios en el esquema cambiario y el programa de acumulación de reservas, la autoridad monetaria agregó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá en parte del nivel de acceso a los mercados internacionales de deuda .

"A fin de preservar las condiciones de estabilidad financiera, durante el próximo año el BCRA continuará calibrando su política macro- y micro-prudencial para adaptarla a las particularidades del contexto local, en línea con las mejores prácticas internacionales en la materia. En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2025 ", anticipó la entidad que conduce Santiago Bausili.

Vale recordar que, recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó su apuesta de reducir la dependencia que la Argentina tiene con Wall Street. La consultora 1816 subrayó que detrás de esas palabras está una idea de largo plazo de "empezar a 'vivir con lo nuestro" y una idea de corto plazo de evitar que haya emisión en Nueva York en enero.

El Central volvió a ratificar además los lineamientos de la nueva fase del plan, que comenzará a partir del 1° de enero y que incluye un ajuste en las bandas cambiarias y la intención de acumular reservas , siempre y cuando acompañe la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y el crecimiento de la demanda de dinero.

El informe remarcó que esta nueva etapa está caracterizada "por la perspectiva de la re-monetización de la economía ", que "compatibiliza el sostenimiento del crecimiento económico con la estabilidad de precios y el fortalecimiento de las reservas liquidas del BCRA".

En ese marco, la oferta monetaria aumentará, pero siempre a un ritmo menor al de la demanda de dinero, siempre que la inflación observada sea mayor a la internacional. El Gobierno pretende que ese aumento de la demanda de dinero sea abastecido por la acumulación de reservas internacionales. Para ello, enfatizan, será fundamental la "recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de capital", tanto del sector público como de las empresas.

wall street dolar

El monto de compra de reservas diario "estará alineado con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios". "De manera complementaria, el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado", profundizaron.

Respecto del esquema cambiario, las bandas dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a estar indexadas al último dato de inflación. Con este cambio, la institución monetaria busca evitar un atraso en el techo, en caso de que la inflación se acelere. En caso contrario, si la inflación se desacelera, el ajuste en la banda funcionará como un ancla para los aumentos de precios.

Planes del BCRA para 2026: normalización de encajes y modernización en los medios de pago

Por otra parte, el informe aseguró que se "continuará avanzando con el proceso de normalización de la política de encajes bancarios, reconociendo su impacto sobre el equilibrio monetario y la intermediación financiera" y que "cualquier modificación se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación del crédito".

Por último, el BCRA anunció la intención de seguir modernizando los medios de pago y promocionar instrumentos electrónicos.