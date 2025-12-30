Calor extremo récord en Año Nuevo: las altas temperaturas podrían superar los 42° el 31 de diciembre + Seguir en









Anticipan que el último día del 2025 puede convertirse en el más caluroso del año. Se espera una ola de calor intensa en el AMBA.

Las altas temperaturas podrían superar los 42° el 31 de diciembre.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive los últimos días del 2025 con temperaturas de verano intensas. En este sentido, la ola de calor prevista para Año nuevo rompería el récord histórico del mes de diciembre: las predicciones superan los 42 grados.

Durante los últimos días, una extensa porción del territorio nacional permanece bajo alertas oficiales por temperaturas extremas de calor y esto se mantendrá para las celebraciones de fin de año. Así, se esperan picos que no solo superan los promedios normales, sino que alcanzan valores extremos de entre 38 grados y hasta 42 grados.

De esta manera, el miércoles 31 de diciembre se perfila como el día más caluroso del año. Además de las altas temperaturas, la jornada en el AMBA mantendrá un cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h. No se pronostican precipitaciones.

calor El miércoles 31 de diciembre se perfila como el día más caluroso del año. Mas allá de Buenos Aires, otras provincias que se verán más afectadas por esta situación son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, aunque el impacto del calor también se extiende hacia San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Ya de cara al comienzo del 2026, el jueves 1 de enero, de acuerdo con el parte oficial del SMN, empezaría el descenso térmico con una mínima de 21 y máxima de 30. El viernes 2, por su parte, tendrá marcas que se ubicarían entre los 19 y 27 grados.

Calor extremo en Buenos Aires: los consejos para protegerse de las altas temperaturas Aumentar la ingesta de agua. Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y no se debe esperar a tener sed .

Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y . Evitar la exposición solar directa . Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar deshidratación, quemaduras y agotamiento.

. Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar Prestar atención a los grupos de riesgo. Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren especial cuidado. Se aconseja prestar atención a signos de agotamiento o deshidratación.

Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren especial cuidado. Se aconseja prestar atención a signos de agotamiento o deshidratación. Evitar bebidas y comidas que dificulten la hidratación. Limitar el consumo de alcohol, bebidas con cafeína o muy azucaradas y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión.

Limitar el consumo de y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión. Incorporar frutas y verduras . Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor.

. Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor. Reducir la actividad física . Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados.

. Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados. Vestimenta adecuada. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol. Permanecer en espacios frescos. Siempre que sea posible, quedarse en lugares ventilados o con aire acondicionado. Si no se dispone de estas alternativas, se recomienda permanecer a la sombra y evitar corrientes de calor directo.