Impactante remolino de polvo en Florencio Varela: qué es el fenómeno del clima conocido como "Dust Devil" + Seguir en









El hecho fue registrado por los celulares y rápidamente se viralizó en redes sociales. Estos remolinos de polvo suelen aparecer en días de calor extremo y baja humedad.

El impactante remolino de polvo en Florencio Varela.

Los vecinos de Florencio Varela vivieron un momento de sorpresa y preocupación tras la aparición de un remolino de polvo que se formó en la calle.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fenómeno, que se conoce como “Dust Devil”, apareció en medio de la ola de calor que afecta a la provincia de Buenos Aires. Este tipo de remolinos no se origina en una nube, sino que surge cuando hay temperaturas muy altas y el ambiente está muy seco.

El hecho fue registrado por los celulares y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa como la columna de polvo y tierra comienza a girar con fuerza sobre un terreno baldío, ganando altura y desplazándose lentamente ante la mirada de quienes transitaban en la zona.

video remolino de viento florencio varela El video difundido en redes. ¿Cómo se forma un dust devil? Estos remolinos de polvo suelen aparecer en días de calor extremo y baja humedad. El aire caliente que se eleva rápidamente desde el suelo seco se encuentra con aire más frío, lo que genera una especie de “mini tornado” que puede levantar polvo, hojas y hasta basura.

A diferencia de los tornados, no provienen de tormentas ni de nubes, sino que se forman a nivel del suelo y suelen durar apenas unos minutos. Sin embargo, pueden ser lo suficientemente intensos como para causar sustos y dejar todo cubierto de tierra.

Entre sus características se encuentran: Tamaño: suelen ser pequeños (menos de un metro de ancho), pero algunos pueden alcanzar los 10 metros de diámetro y hasta 1.000 metros de altura.

suelen ser pequeños (menos de un metro de ancho), pero algunos pueden alcanzar los 10 metros de diámetro y hasta 1.000 metros de altura. Intensidad: generalmente son inofensivos, aunque los más grandes pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 100 km/h, suficientes para volar objetos livianos o dañar estructuras pequeñas.

generalmente son inofensivos, aunque los más grandes pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 100 km/h, suficientes para volar objetos livianos o dañar estructuras pequeñas. Duración: duran apenas unos minutos, ya que se disipan rápidamente cuando el aire caliente deja de alimentar el remolino.