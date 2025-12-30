Cómo funcionarán los servicios públicos este 31 de diciembre por el asueto administrativo + Seguir en









La jornada se desarrollará con horarios especiales, guardias mínimas y atención reducida en varios ámbitos.

Cuál es el cronograma de los servicios en Año Nuevo

El gobierno nacional estableció por decreto asueto administrativo el 25 y el próximo miércoles 31 de diciembre. La decisión modifica por completo la jornada previa al Año Nuevo. Esto significa que muchos empleados del sector público tendrán feriado el último día del año, mientras que los sectores más sensibles mantendrán guardias mínimas o esquemas acotados.

Cabe destacar que cada provincia y municipio puede adaptar su implementación, según las necesidades y costumbres locales.

Así funcionarán los servicios públicos el miércoles 31 de diciembre Dependencias nacionales no abrirán puertas para gestiones habituales. Registros, oficinas administrativas y áreas de atención al público permanecerán cerradas, salvo guardias indispensables. Los trámites presenciales quedarán para próximo día hábil.

En materia sanitaria, hospitales y centros de salud sostendrán emergencias, internaciones y guardias, con reducción en consultorios externos y turnos programados.

transporte colectivo El transporte público muestra panorama dispar. En líneas urbanas e interurbanas suele aplicarse cronograma tipo feriado, con menor frecuencia. Algunas empresas adelantan último servicio nocturno, algo a tener en cuenta para traslados tarde-noche. En cuanto a la recolección de residuos, dependerá de cada municipio. Varias ciudades anuncian un servicio reducido o cambios horarios para evitar acumulación.

Las escuelas y universidades no registran actividad académica. Lo mismo ocurre con organismos previsionales, que suspenden atención personalizada, aunque canales digitales siguen disponibles para consultas básicas o seguimiento de expedientes. Cajero automático FreePik.es Qué pasa con los bancos Las entidades financieras no atienden público durante jornada alcanzada por asueto. Las sucursales bajan las persianas y las operaciones presenciales quedan pausadas. Eso incluye cajas, asesoramiento y trámites comerciales. Los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras virtuales seguirán activos. Transferencias, pagos y consultas online funcionarán con normalidad, aunque algunas acreditaciones pueden verse demoradas según circuito interbancario. Sin embargo, quienes necesiten efectivo conviene prever retiros con anticipación. En fechas así, la recomendación que circula en el sector es clara: no dejar gestiones para último momento.

