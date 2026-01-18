El conmovedor mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa tras cumplirse seis años de su asesinato

Graciela Sosa recordó a su hijo con un posteo conmovedor y reclamó que quede firme la condena a los ocho rugbiers detenidos en Melchor Romero.

Graciela Sosa recordó a su hijo Fernando a seis años del crimen y volvió a pedir que la condena quede firme.

Graciela Sosa recordó a su hijo Fernando Báez Sosa con un mensaje profundamente conmovedor al cumplirse seis años de su asesinato en Villa Gesell y volvió a reclamar que la Justicia deje firme la condena contra los ocho rugbiers , mientras la causa continúa a la espera de una definición judicial definitiva.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, la madre del joven de 18 años expresó su dolor, pero también renovó el pedido de justicia en una fecha que vuelve a poner el caso en el centro de la escena pública.

En uno de los posteos, Graciela convocó a mantener vivo el reclamo colectivo por Fernando. “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia” , escribió, en una frase que rápidamente fue replicada y acompañada por miles de mensajes de apoyo.

Luego, la mujer pidió que avance el proceso judicial y que las sentencias queden firmes. “Pronto quede firme la condena por Fernando”, expresó, en referencia a la situación actual de la causa. En otro mensaje cargado de emoción, volvió a dirigirse a su hijo: “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”.

“Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, escribió la madre del joven asesinado en Villa Gesell.

Las palabras de Graciela, cuya imagen atravesada por el dolor marcó a toda una generación, volvieron a conmover a la sociedad argentina, que sigue identificando el caso como un símbolo del rechazo a la violencia en grupo.

La misa en memoria de Fernando en la Ciudad de Buenos Aires

Además del mensaje personal, Graciela compartió una publicación para informar que este domingo se realizará una misa en memoria de Fernando. La ceremonia tendrá lugar a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

“Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, escribió junto al anuncio, en una convocatoria abierta a familiares, amigos y personas que acompañaron a la familia desde el inicio del reclamo de justicia.

Fernando Báez Sosa El crimen de Fernando Báez Sosa continúa siendo un símbolo del rechazo social a la violencia en grupo.

La situación de los rugbiers condenados

Mientras la familia de Fernando insiste en que la condena quede firme y definitiva, los ocho rugbiers condenados cumplen sus penas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires. Al momento del ataque, los acusados tenían entre 18 y 21 años.

Según se informó, algunos de ellos estudian y otros trabajan en talleres dentro del ámbito penitenciario, a la espera de la resolución final de la Corte Suprema de Justicia sobre las apelaciones presentadas.

En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. En tanto, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.