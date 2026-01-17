Donald Trump reevalúa poner a Kevin Hassett a cargo de la Fed

El mandatario busca nominar al sucesor de Powell en los próximos días. El candidato se desempeña actualmente como director del Consejo Económico Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , manifestó objeciones a la posibilidad de nominar a Kevin Hassett como próximo presidente de la Reserva Federal , una definición que introdujo nuevas incógnitas en la carrera para suceder a Jerome Powell al frente del banco central. El mandatario expresó que desplazarlo de su actual rol como director del Consejo Económico Nacional implicaría privar a su administración de una de sus voces más influyentes en materia económica.

Trump sostuvo el viernes que, si Hassett dejara ese cargo estratégico en la Casa Blanca , la gestión perdería a uno de sus principales mensajeros en temas económicos. El economista fue considerado durante meses como uno de los favoritos para asumir la conducción de la Fed, pero las declaraciones presidenciales modificaron el escenario y reordenaron las expectativas del mercado.

Durante un acto oficial, Trump explicó su postura ante el propio Hassett y fue contundente: “ En realidad quiero mantenerlo donde está, si quiere saber la verdad” . Y agregó: “Si lo cambio, estos funcionarios de la Reserva Federal, y sobre todo los que tenemos ahora, no hablan mucho. Te perdería. Me preocupa mucho”.

Estas declaraciones reforzaron la idea de que el presidente prioriza conservar a Hassett como pieza clave dentro del Ejecutivo antes que trasladarlo al banco central. Analistas interpretaron que esa señal debilitó sus chances inmediatas y abrió paso a otros aspirantes.

Tras los dichos de Trump, los mercados y los analistas reaccionaron con rapidez. Distintos informes señalaron que el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh pasó a posicionarse como el principal candidato para el cargo.

Krishna Guha, jefe de estrategia del banco central en Evercore ISI, afirmó en una nota a clientes que la noticia “catapultaría a Warsh a la primera posición en la carrera para suceder a Powell como presidente de la Fed”.

La reacción financiera fue inmediata: el dólar rebotó desde los mínimos de la sesión y las acciones giraron a terreno negativo, mientras que los mercados de predicción elevaron las probabilidades de que Warsh resulte finalmente nominado.

La palabra de Scott Bessent

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se refirió al tema en una entrevista y remarcó que “solo el presidente sabe” a quién nominará. “Es su prerrogativa”, afirmó.

Trump, por su parte, evitó dar definiciones cerradas cuando los periodistas le consultaron si ya había tomado una decisión: “Lo tengo en mi mente, resuelto”, dijo, aunque se negó a revelar cuál había elegido.

Bessent agregó que el candidato que surja de la Casa Blanca “será confirmado rápidamente” y destacó que se tratará de alguien “sustancial, que se preocupa por la integridad de la Fed y por el doble mandato”. También subrayó que será una figura respetada tanto por los mercados como por los líderes mundiales.

Obstáculos en el Senado y tensión institucional en EEUU

El proceso de nominación no está exento de dificultades políticas. En el Senado, varios legisladores republicanos anticiparon resistencia a convalidar los nombramientos mientras continúe una investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, un actor clave dentro del Comité Bancario, prometió oponerse a cualquier elegido por el presidente hasta que ese proceso se resuelva.

La decisión de impulsar una citación a la Fed profundizó el enfrentamiento entre la administración Trump y la autoridad monetaria. Powell denunció esa investigación como un intento apenas disimulado de la Casa Blanca para socavar la independencia del banco central.

trump Trump tomará la decisión en los próximos días. Archivo

Desde el gobierno, en cambio, defendieron la iniciativa como una medida necesaria para garantizar la correcta administración del dinero de los contribuyentes.

El mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal finaliza el 15 de mayo, y la búsqueda de su reemplazo se desarrolla en un contexto particularmente delicado. La economía estadounidense mostró señales mixtas, ya que el empleo evidenció signos de debilidad en 2025, lo que llevó a algunos funcionarios de la Fed a pedir recortes de tasas para estimular el mercado laboral.

Sin embargo, la inflación continuó por encima del objetivo del 2% del banco central, y varios responsables de política monetaria sostuvieron que era momento de mantener estables las tasas para asegurar una presión sostenida a la baja sobre los precios.

Cuándo se anunciará el nominado

Trump reiteró que planea anunciar a su nominado “en las próximas semanas” y dejó en claro que la decisión aún no está cerrada. “No queremos perderlo”, dijo en referencia a Hassett. “Veremos cómo sale todo”.

Aunque Hassett fue visto por los asesores de Trump como el favorito a fines del año pasado, el presidente siguió evaluando alternativas. En una entrevista reciente con Reuters, el mandatario afirmó que consideraba tanto a Hassett como a Warsh, entre otros postulantes. “Los dos Kevins son muy buenos”, sostuvo Trump. “También hay otras personas buenas”.

La definición final llegará en medio de presiones políticas, tensiones institucionales y un escenario económico que exige señales claras desde la conducción de la Reserva Federal.