Abierto de Australia: Venus Williams rompió marcas a los 45 años, ganó un set y se despidió en un partido inolvidable

La estadounidense fue la jugadora más veterana en competir y en ganar un parcial en el primer Grand Slam del año, aunque cayó en la primera ronda ante Olga Danilovic.

Venus Williams hizo historia en Australia

Venus Williams volvió a ser protagonista en el Abierto de Australia, esta vez desde un lugar histórico. A los 45 años, la ex número uno del mundo se convirtió en la tenista de mayor edad de la era profesional en disputar el primer Grand Slam de la temporada y también en la más veterana en adjudicarse un set en Melbourne. Sin embargo, su regreso tuvo un desenlace rápido: fue eliminada en la primera ronda por la serbia Olga Danilovic, que se impuso por 6-7 (5), 6-3 y 6-4.

Ubicada actualmente en el puesto 578 del ranking WTA, Williams recibió una invitación especial para jugar su 22° Abierto de Australia, más de 25 años después de su debut en el cuadro principal en 1998. En el John Cain Arena y con el público mayoritariamente a su favor, la estadounidense mostró destellos de su jerarquía y se quedó con el primer set tras un tie break muy disputado.

olga danilovic Olga Danilovic se quedó con la victoria. En el tercer parcial, incluso, llegó a adelantarse 4-0 y pareció encaminarse a una victoria que habría sido aún más resonante. Pero con el correr de los juegos su ritmo decayó y Danilovic aprovechó el momento para igualar el marcador. El séptimo game fue clave: Venus tuvo varias oportunidades de quiebre, no logró capitalizarlas y terminó cediendo su saque. Desde allí, la serbia cerró el encuentro y selló su pase a la segunda ronda, donde enfrentará a Coco Gauff o a Kamilla Rakhimova.

Un nuevo capítulo en la exitosa carrera de Venus Williams El partido marcó un nuevo capítulo en la extensa carrera de Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam y dos veces finalista del Abierto de Australia (2003 y 2017). Su presencia en Melbourne se dio tras 16 meses alejada del circuito profesional. El regreso se produjo en julio de 2025, con tres torneos disputados para recuperar ritmo competitivo, incluidos compromisos en Washington, Cincinnati y el US Open.

Fuera de las canchas, la estadounidense también atravesó un momento especial: a mediados de diciembre anunció su casamiento con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti, celebrado con una fiesta de varios días en Palm Beach, Florida. Con una sonrisa tras la derrota, Venus dejó claro que, aun lejos de su mejor ranking, su figura sigue teniendo un peso único en el tenis mundial.