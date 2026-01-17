La suba de los alimentos empuja la inflación de enero, pero hay señales de desaceleración de los aumentos + Seguir en









Aunque el rubro alimenticio continúa siendo el que más incide en los precios, la segunda semana del mes proyecta un alivio en la escalada inflacionaria.

El comportamiento inflacionario continúa marcado por los comestibles. Depositphotos

Los datos de la inflación de diciembre, que cerró en 2,8%, permite dos interpretaciones: el 2025 acumuló un aumento de precios del 31,5%, el menor índice en los últimos ocho años, pero el mes registró la cifra más alta desde abril, lo que representa el octavo mes consecutivo sin bajas. Sin embargo, el factor indiscutido es que los alimentos continúan siendo el rubro que mayor movimiento sufre día a día.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los registros de la segunda semana del mes así lo indican. La consultora LCG verificó que entre el 7 y el 14 de enero, la categoría Alimentos y Bebidas registraron una inflación del 0,5%. "Los aumentos de verduras explicaron el 36% del aumento semanal del rubro", detallaron, considerando que ese sector sufrió un incremento del 2,1%, mientras que en los aceites fue del 1,9%. Por su parte “bebidas y lácteos restan casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual”.

El informe se corresponde con los datos difundidos por Eco Go, que sin embargo fue menos optimista al obtener "una suba del 0,8% semanal en la segunda semana de enero”. A pesar de la leve variación, esta consultora coincide en que el factor decisivo son las "verduras frescas y congeladas" (aunque en torno al 7%), aceites y grasas (3,75), la papa (3%) y las carnes (0,5%).

Los datos de la segunda semana de enero contrastan con el balance de diciembre, cuando el aumento de comestibles representó el 3,1%, traccionado por el incremento de la carne, que se disparó en el último mes en medio de las celebraciones de fin de año. De continuar con esta tendencia, aunque la inflación superaría el 2% (Eco Go proyecta un 2,3%) se volvería a tener un período de decrecimiento en el ritmo de aceleración de los precios.

Cuáles son los siete productos que más aumentaron en diciembre 2025 En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

cofrutos El incremento de las frutas empujó la inflación de diciembre. Entre la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos: Limón por kilo: +31,2%

Manzana deliciosa por kilo: +16,4%

Asado por kilo: +13,5%

Cuadril por kilo: +10,4%

Nalga por kilo: +9,9%

Naranja por kilo: +9,7%

Zapallo anco por kilo: +9,4%

Carne picada común por kilo: +7,6%

Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%

Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6% Con una inflación más moderada, también hubieron productos que durante diciembre mostraron fuertes bajas, sobre todo entre las verduras, donde se destacan: Tomate redondo por kilo: -33,7%

Cebolla por kilo: -3%

Jamón cocido por kilo: -2,5%

Papa por kilo: -1,1%

Manteca por 200 gramos: -0,6%

Queso de sardo por kilo: -0,1%

Temas Inflación

alimentos