Corea del Sur invertirá u$s1,2 billones para convertirse en una potencia mundial de la inteligencia artificial

Busca satisfacer la fuerte demanda global de IA, con el objetivo de profundizar el desarrollo de la infraestructura de IA para asegurar una posición dominante en el sector. Se proyecta el desarrollo del suroeste del país como un segundo polo de producción de semiconductores.

Corea del Sur invertirá u$s1,2 billones en un nuevo centro de fabricación de semiconductores y centros de datos para IA, equivalente a más de dos tercios de su PIB.

Corea del Sur invertirá cerca de u$s1,2 billones, el equivalente a más de dos tercios de su PIB, en un nuevo centro de fabricación de semiconductores y en centros de datos para la IA en los próximos años, en un contexto de fuerte demanda.

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Esta enorme inversión se enmarca en el auge global de la IA, de la cual se está beneficiando la cuarta economía de Asia, cuyos fabricantes de chips de memoria se perfilan como una pieza clave del sector.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, declaró en un acto de presentación de esta colaboración público-privada que "la velocidad es el único camino para sobrevivir. Debemos asegurarnos los elementos centrales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país".

Según informó el gobierno, Samsung Electronics y SK Hynix realizarán una inversión récord de 800 billones de wones (unos u$s520.000 millones) en un nuevo polo de fabricación de semiconductores en el suroeste del país.

La razón de las grandes inversiones radica en que ambas empresas han visto cómo sus beneficios y sus cotizaciones se disparaban en los últimos meses , pues la importante demanda de infraestructura de IA está impulsando el suministro mundial de chips de memoria.

El gobierno surcoreano también anunció una inversión independiente de unos u$s650.000 millones en centros de datos de IA, a realizarse durante los próximos diez años.

Estos planes de megainversión en inteligencia artificial concuerdan con la agenda de Lee Jae Myung para el desarrollo industrial de regiones fuera de la capital, y el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, afirmó que el proyecto de Samsung-SK Hynix incluirá cuatro plantas de fabricación.

Millones y millones con un objetivo: rápido desarrollo de los centros de datos de IA

El ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, anunció que el país invertirá 550 billones de wones en centros de datos de IA hasta 2029. Indicó que "desarrollaremos la región suroeste como un segundo polo de producción de semiconductores".

En ese sentido, Kyung-hoon explicó que "para 2035, se construirá un centro de datos de IA adicional de 10 gigavatios, con una inversión total que superará los 18,4 gigavatios y los 1.000 billones de wones".

Esta nueva inversión es, por mucho, la mayor de Corea del Sur.

Foco en el suroeste, lejos de Seúl

Analistas señalan que en el suroeste abundan los recursos de electricidad renovable, lo cual facilitaría que las empresas cumplan con su compromiso de aumentar el uso de energía verde.

Asimismo, especialistas advierten que construir un ecosistema totalmente nuevo de fabricación de semiconductores lejos de Seúl, donde se concentra actualmente la industria del ramo, requeriría una inversión y un tiempo considerables. Además del factor logístico.

Otra preocupación central radica en la gran demanda de agua de este tipo de centros. El sábado, el presidente Lee Jae Myung subrayó en X que "los estudios indican que es posible suministrar un millón de toneladas de agua industrial al día" en la región del suroeste.