Inflación, guerra en Medio Oriente y crédito privado: las definiciones de Jerome Powell sobre la economía de EEUU

En una de sus últimas intervenciones como presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell dio alguna señales sobre el futuro inmediato de las tasas. También le dio un "consejo" a su sucesor, Kevin Warsh.

"Es muy difícil construir grandes instituciones democráticas, pero mucho más fácil destruirlas", disparó Powell, en un dardo a Trump.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU , Jerome Powell , afirmó que las expectativas de inflación a largo plazo parecen estar bajo control , pero que el banco central las monitorea mientras evalúa el impacto de la guerra en Medio Oriente , una señal que los analistas interpretaron como una negativa a mover las tasas en el corto plazo . Además, se mostró optimista en torno a la influencia de la inteligencia artificial (IA) sobre la productividad de largo plazo y mencionó que desde el organismo siguen con atención los recientes problemas en el crédito privado .

Las expectativas de inflación parecen estar "bien ancladas más allá del corto plazo" , declaró Powell este lunes durante un evento en la Universidad de Harvard . Añadió que las autoridades podrían tener que responder al impacto del conflicto bélico, pero que aún no es el caso. "Creemos que nuestra política está en un buen lugar para esperar y ver cómo resulta todo" .

Desde Sailing Inversiones afirmaron a Ámbito que Powell "dejó un mensaje que, aunque no lo dijo con esas palabras, es bastante claro: las tasas no van a bajar pronto ". Pero, en paralelo, agregaron que "la inflación que preocupa hoy en Estados Unidos viene del petróleo, no de una economía recalentada que la Fed pueda enfriar subiendo el precio del dinero". Es decir, tampoco ven una suba de tasas.

Enfatizaron que "la Fed puede fijar el costo del crédito, pero no puede producir un solo barril de petróleo más. Ante ese tipo de shock de oferta, la política monetaria es el instrumento equivocado". Por lo tanto, "quienes esperaban recortes de tasas en los próximos meses deberían revisar esa expectativa". Y agregaron que "mientras el conflicto siga empujando los precios de la energía, la Fed tiene poco margen para relajar su política sin arriesgar credibilidad ".

De manera complementaria, el economista de Balanz , Gustavo Martin , remarcó a este medio que Powell "volvió a reconocer la tensión que enfrenta la autoridad monetaria entre sus dos objetivos principales : por un lado, el riesgo a la baja en el empleo, que sugiere mantener las tasas de interés bajas; por el otro, el riesgo al alza en la inflación, que apunta a mantenerlas. Asimismo, descartó nuevamente una situación de estanflación ".

El mandato dúal de la Fed obliga a la autoridad monetaria a mantener el desempleo por debajo del 4,5% y la inflación anual en torno al 2%.

Por su parte, el analista de Portfolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola, comentó a Ámbito que "Powell remarca reiteradas veces el objetivo dual del organismo, lo que sugiere que empieza a haber cierta preocupación por el lado del mercado laboral, no solo por los precios".

Y ahondó: "Me da la sensación de que no quiere dar un mensaje demasiado duro después del último 'job report', sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos seis meses se destruyeron 6.000 puestos de trabajo".

El especialista destacó que esta semana se publican los datos de empleo de marzo en el país norteamericano y la mayoría de los analistas espera que se reactive la creación de puestos de trabajo. "De concretarse, podría haber un cambio de tono de cara a la próxima reunión. Caso contrario, es esperable que mantengan la retórica actual", profundizó.

Martin destacó que "en relación con el mercado laboral juvenil, (Powell) admitió que es un momento desafiante para los jóvenes que ingresan al mundo laboral —la tasa de desempleo para el grupo de 20 a 24 años se ubica en el 7,4%— pero se mostró optimista sobre las oportunidades a largo plazo gracias al dinamismo de la economía" de la mano un posible impacto positivo de la IA en la productividad.

Kevin Warsh Kevin Warsh fue nominado por Trump para reemplazar a Jerome Powell en la Fed, pero debe ser aprobado por el Congreso. CNN en español.

El monitoreo del crédito privado

En otro momento de la conferencia, el titular de la Fed mencionó que el segmento del "private credit" - un tipo de crédito privado entre empresas que opera por fuera del sistema bancario - "es una parte relativamente pequeña de un conjunto de activos muy grande", aunque reconoció que lo están "vigilando con mucha atención, como con todos".

Durante los últimos meses, y con mayor frecuencia a partir de 2026, los fondos de crédito privado experimentaron retiros multimillonarios por parte de los inversores minoristas, lo que obligó a los gestores de esos fondos, entre los que se encuentra BlackRock, por ejemplo, a poner un "corralito" a esos retiros para no reducir la liquidez.

Más adelante, explicó que están "recabando información de las personas que dirigen estas organizaciones y de todos los supervisores bancarios, quienes están al tanto de la exposición de los bancos". Y desarrolló: "Buscamos evitar cualquier comentario que sugiera que minimizamos el riesgo, pero estamos buscando conexiones con el sistema bancario y factores que podrían generar contagio. Por el momento, no vemos ninguno".

Powell ve "una corrección en curso, a partir de la cual habrá personas que pierdan dinero". En ese marco, aclaró que "no parece tener los ingredientes de un evento sistémico más amplio", pese a que la autoridad monetaria no da "nunca un visto bueno de manera absoluta".

La novedad ocurre poco después de que la prensa de EEUU difundiera que el gobierno de Trump propuso una regulación destinada a que el crédito privado pueda ser utilizado como inversión por los fondos de retiro norteamericano, un mercado de u$s14,2 billones.

fed reserva federal.jpg La Fed fue objeto de diversos ataques por parte de la administración de Donald Trump. Federal Reserve

Un "consejo" para Kevin Warsh

En un momento de la conferencia, Powell fue consultado por un miembro del público sobre qué opinaba sobre la postura de su posible sucesor, Kevin Warsh, de recortar las tasas de interés una vez que llegue a la presidencia del organismo en mayo, si es que es aprobado por el Congreso norteamericano. Sin embargo,se negó a responder.

De todas maneras, más adelante ante una pregunta sobre qué consejo daría a su sucesor, respondió que es crucial “abocarse a las funciones asignadas”. Y cerró su discurso con una reflexión que desde Sailing Inversiones consideraron "que no suena a casualidad" y que "en este contexto político, tiene más de una lectura posible": "Es muy difícil construir grandes instituciones democráticas, pero mucho más fácil destruirlas".