Créditos para aguinaldos: Banco Credicoop relanzó su línea para pymes con financiación de hasta 6 meses + Agregar ámbito en









La entidad cooperativa lanzó una nueva edición de su tradicional línea para pymes con una tasa fija desde el 26% TNA. El esquema incluye hasta 60 días de gracia y beneficios especiales para trabajadores que cobran haberes en el banco.

Desde el banco señalaron que esta iniciativa forma parte de su estrategia de acompañamiento a las pymes y entidades de carácter social, con foco en sostener la actividad y facilitar herramientas financieras para afrontar compromisos salariales y operativos. Depositphotos

Banco Credicoop anunció una nueva edición de su tradicional línea de créditos para el pago de aguinaldos, con el objetivo de asistir a pequeñas y medianas empresas en un contexto de mayores necesidades de financiamiento de corto plazo.

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La propuesta está dirigida a empresas que acrediten haberes en la entidad y contempla una financiación a tasa fija desde el 26% TNA, con plazos de hasta seis meses y la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días.

Desde la entidad destacaron que el crédito puede gestionarse de manera “simple y ágil”, tanto de forma online como en cualquiera de sus 276 filiales distribuidas en todo el país.

Además del financiamiento para las compañías, el esquema suma beneficios para los trabajadores que cobran sus salarios a través del banco. Entre ellos, se incluyen descuentos en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos de distintos rubros, así como acceso a créditos a tasas preferenciales y bonificaciones especiales en seguros.

A su vez, quienes acrediten haberes en el banco pueden acceder al programa Puntos Credicoop y a un sistema de acumulación de millas vinculado al uso de medios de pago de la entidad.

Desde el banco señalaron que esta iniciativa forma parte de su estrategia de acompañamiento a las pymes y entidades de carácter social, con foco en sostener la actividad y facilitar herramientas financieras para afrontar compromisos salariales y operativos. “Banco Credicoop consolida así su misión dirigida a las pequeñas y medianas empresas, las entidades de carácter social y las personas que las integran, contribuyendo a su desarrollo y brindando el acompañamiento necesario para afrontar los desafíos actuales”, indicaron desde la entidad.

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