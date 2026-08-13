Erling Haaland es Récord Guinness: ¿cuáles fueron las marcas que rompió? + Agregar ámbito en









El delantero noruego recibió distintas cuatro plaquetas de los Récords Guinness gracias a sus actuaciones con el Manchester City y su selección en las últimas temporadas.

Erling Haaland rompió varias marcas en estas últimas temporadas y Guinness World Records lo reconoció. @GWR

El delantero noruego Erling Haaland recibió este jueves cuatro certificados oficiales del Guinness World Records, un reconocimiento histórico a las impresionantes marcas que rompió durante las últimas temporadas. Entre ellas, una la comparte con Lionel Messi.

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Uno de los registros que mayor impacto generó en el mundo del fútbol fue el de ser el jugador que más rápido llegó a los 100 goles en la Premier League. Haaland logró el centenar en la liga el 2 de diciembre de 2025, disputando 111 partidos desde su debut el 7 de agosto de 2022.

Otro de los motivos por los cuales ganó un certificado es por su primer gran récord. En su temporada debut con los Citizens hizo 36 goles en 38 partidos, superando la marca histórica de Mohamed Salah, quien había logrado 32 tantos en la campaña 2017/18. Además, dejó atrás a los 34 gritos de Andy Cole y Alan Shearer, aunque ambos lo consiguieron cuando aún se disputaban 42 fechas.

Un registro que consiguió hace mucho tiempo, por el cual no había sido reconocido, fue el de ser el máximo goleador histórico de la UEFA Nations League, con 19 goles entre 2020 y 2024. Mientras que sus competidores más cercanos es muy poco probable que lo alcancen: Aleksandar Mitrovic, de 31 años, y Cristiano Ronaldo, de 41, ambos con 15 goles en la competición.

Haaland en el Mundial 2026 con Noruega. Instagram: @erling Por último, el Récord Guinness más curioso que ostenta es compartido. Es el tercer jugador en la historia en meter cinco goles en un mismo partido de Champions League. Este hito lo consiguió el 14 de marzo de 2023 contra el Leipzig de Alemania, mientras que los otros jugadores que lo hicieron antes fueron Luiz Adriano, ante el BATE Borisov, y Lionel Messi, frente al Bayer Leverkusen.

La nueva temporada del Manchester City Mientras Erling Haaland se enfoca en seguir rompiendo récords, el Manchester City afina los últimos detalles para ir en busca de un nuevo título. Este domingo 16 de agosto, a las 11 horas, los dirigidos por Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola, se enfrentarán al Arsenal de Mikel Arteta por la Community Shield. Además, el conjunto de Manchester está en negociaciones con el mediocampista argentino Enzo Fernández, quien fue la debilidad del entrenador italiano cuando dirigía en el Chelsea, y hay ciertas posibilidades de que el traspaso se lleve a cabo. Enzo Maresca consideraba a Fernández uno de los capitanes de Chelsea y el argentino llevó la cinta en varias ocasiones. @FabrizioRomano Según se dejó trascender, el club londinense comunicó que pretende 120 millones de libras por su pase y estableció las 17 horas de Inglaterra de este viernes 14 de agosto como fecha límite para recibir una propuesta, con la intención de resolver su futuro antes del comienzo de la temporada. Además, River podría cobrar 4,9 millones de euros si se da el pase por este monto, gracias al mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA.