Conmoción en el golf: murió Jessica Bang, futura promesa del deporte + Agregar ámbito en









La australiana se encontraba jugando un torneo en Tailandia, se desplomó en el terreno de juego y falleció en las últimas horas mientras estaba en terapia intensiva.

Jessica Bang, la joven golfista australiana que murió este jueves. GoFundMe

La familia de Jessica Bang y la Asociación Profesional de Golf Femenino (WPGA) confirmaron este jueves el fallecimiento de la joven promesa australiana. La golfista había sido sometida a una cirugía cerebral de emergencia tras desvanecerse el pasado 1 de agosto, en la previa de un torneo en Tailandia.

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Sus primas Summer y Amelia fueron las que comunicaron el deceso a través de una campaña de GoFundMe, que se había creado para afrontar los gastos médicos y gestionar cualquier traslado que necesite la joven golfista. “Queremos agradecerles a todos por su inmenso apoyo y buenos deseos. Lamentablemente, Jessica falleció esta mañana, 13 de agosto de 2026, en el Hospital Synphaet Ramintra de Bangkok, Tailandia, a las 7:20 a. m., hora local. Estamos profundamente apenados por esta noticia”, declararon.

Jessica Bang en uno de sus torneos. GoFundMe En el mismo parte, ambas aseguraron que todo lo recaudado en esta campaña sería entregado a sus padres para que terminen de solventar los gastos médicos que utilizaron en su internación en Tailandia. Según el último reporte, recibieron un total de 302 donaciones por un total de u$s36.981.

Luego de estar en cuidados intensivos y conectada a respiración artificial, la WPGA lanzó un comunicado oficial informando el apoyo a los seres cercanos: “Todos en el WPGA Tour de Australasia y la comunidad del golf australiano en general acompañan a la familia, amigos y a todos los que conocieron y amaron a Jessica Bang en este momento tan difícil”, finalizó el mensaje.

La carrera y los logros de la joven Jessica Bang Bang era considerada una de los mayores prospectos en la categoría femenina del deporte. A fines de 2025 debutó profesionalmente, después de llevarse la atención de las cámaras por su gran desempeño en el Campeonato Amateur de Queensland. Sin ir más lejos, este año consiguió su primer título en el NSW Open en Moss Vale, en Australia, con una ronda final de 65 golpes, entre ellos, ocho bajo el par. A raíz de este logro, le dieron el apodo de “Rookie Bang” (“Novata Bang”, en español).

En ese mismo torneo, también se ganó el privilegio de establecer un nuevo récord de campo y no ocultó su alegría cuando fue entrevistada por la prensa: “Estoy tan feliz que no puedo expresarlo con palabras. Todavía no me lo creo. No me lo esperaba para nada, ¡qué sorpresa!”, aseguró. Jessica Bang. GoFundMe Luego de este suceso, las palabras que le dedicaron sus primas perdurarán en el tiempo, tanto como para sus familiares como para sus fanáticos. "Siempre atesoraremos el tiempo y los recuerdos que compartimos con Jessica. Su sentido del humor, junto con su personalidad alegre y vibrante, siempre serán recordados y apreciados por nuestra familia" concluyeron Summer y Amelia.

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