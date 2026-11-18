Un informe de BDO para la ONG Lógica reveló que Argentina tiene la mayor carga tributaria sobre los préstamos personales entre 30 países analizados. Es el único que aplica cuatro impuestos sobre una misma operación crediticia. Provincias y municipios concentran casi el 70% de la recaudación.

Según el relevamiento, por cada $1.000 de intereses y costos financieros que recibe una entidad bancaria, el tomador del préstamo debe desembolsar aproximadamente $1.390, debido a la incidencia de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Sacar un crédito personal en la Argentina no solo implica afrontar tasas de interés elevadas, sino también una importante carga impositiva que termina encareciendo el financiamiento. Según estimaciones de un informe de BDO elaborado para la organización Lógica, los impuestos incrementan un 39% el costo financiero de los préstamos , lo que ubica al país como el más gravoso entre 30 economías analizadas, que representan el 84% del PBI mundial. Detrás de este resultado aparece una particularidad del sistema tributario argentino: la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre una misma operación crediticia.

Según el relevamiento, por cada $1.000 de intereses y costos financieros que recibe una entidad bancaria, el tomador del préstamo debe desembolsar aproximadamente $1.390 , debido a la incidencia de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

De esta manera, casi $400 del costo financiero corresponden a tributos. El estudio calculó que la carga impositiva argentina es más de 11 veces superior al promedio de los otros 29 países relevados , que se ubica en el 3,33%.

La comparación internacional también muestra diferencias significativas con otras economías de la región. Mientras en Argentina la incidencia tributaria estimada alcanza el 39%, en Uruguay se ubica en el 22%, en México en el 16%, en Paraguay en el 10% y en Brasil en apenas el 4,88%.

Argentina, el único país que aplica cuatro impuestos sobre los préstamos

Uno de los principales hallazgos del informe es la superposición de tributos. Argentina es el único de los 30 países analizados que aplica simultáneamente IVA, Ingresos Brutos, impuesto de sellos y tasas municipales sobre los préstamos personales.

De hecho, el estudio ubica al país en el primer puesto de dos rankings tributarios y en el segundo lugar de los otros dos.

En el caso del IVA, la alícuota es del 21% sobre los intereses, apenas por debajo del 22% que aplica Uruguay y por encima del 16% de México. De acuerdo con el relevamiento, 23 de los 30 países no aplican este impuesto sobre los créditos personales.

En cuanto a Ingresos Brutos, la carga promedio alcanza el 8,75%, lo que ubica a la Argentina en el segundo puesto, detrás de Turquía, que aplica una alícuota del 15%. Solo cuatro países de la muestra gravan el financiamiento con un tributo de estas características.





La situación es todavía más desfavorable en materia de tasas municipales. Argentina encabeza el ranking con una incidencia promedio del 4,12% sobre los intereses, seguida por Colombia, con el 1,61%, y China, con el 0,72%.

A estos gravámenes se suma el impuesto de sellos, que alcanza en promedio el 1,33% del monto del préstamo, la tasa más elevada entre los países comparados. Le siguen Chile, con el 0,79%, e Italia, con el 0,25%.

El trabajo destaca que la particularidad argentina no reside exclusivamente en las alícuotas de cada impuesto, sino en su aplicación conjunta, que termina incrementando el costo del financiamiento.

El ranking de los países con mayores impuestos sobre los créditos

De acuerdo con la comparación elaborada por BDO, Argentina lidera el ranking de carga tributaria sobre los intereses de los préstamos personales, seguida por Turquía, con el 30%, y Uruguay, con el 22%.

Más atrás aparecen México (16%), Paraguay (10%), China (6,77%), Italia (5,15%), Brasil (4,88%), Colombia (1,64%) y Francia (0,31%).





El estudio identifica, además, 20 países en los que la carga tributaria directa sobre los intereses es nula bajo la metodología utilizada, entre ellos Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Australia y Japón.

Esto no implica que esas economías carezcan de impuestos asociados a toda operación crediticia, sino que no aplican los gravámenes sobre los intereses incluidos en esta comparación.

Provincias y municipios concentran casi el 70% de los impuestos

Otro de los puntos centrales del relevamiento es la distribución de los recursos recaudados. Según las estimaciones de BDO, las provincias y los municipios reciben aproximadamente el 69% de los impuestos que gravan los intereses de los préstamos, mientras que el 31% restante queda en manos del Estado nacional.

De cada $100 de impuestos considerados en este cálculo, $31 corresponden al IVA que permanece en Nación, otros $31 a la porción de ese tributo que se distribuye entre las provincias mediante la coparticipación, $26 a Ingresos Brutos y $12 a tasas municipales.

A ello se suma el impuesto de sellos, cuya recaudación corresponde íntegramente a las provincias.

El informe plantea que si se eliminaran Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre los intereses, Argentina descendería del primer al tercer puesto del ranking internacional, aunque continuaría entre los países con mayor presión tributaria sobre los préstamos.

El impacto sobre el consumo y el acceso al crédito

Para los especialistas que participaron del informe, la estructura tributaria constituye una de las principales barreras para el desarrollo del financiamiento a las familias. Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, advirtió que el problema central es la acumulación de gravámenes sobre una misma operación. "Argentina tiene la carga fiscal más alta; pero lo más llamativo es la superposición de impuestos. Es el único país que aplica simultáneamente los cuatro impuestos sobre préstamos a individuos", afirmó.

El especialista sostuvo que, mientras otras economías buscan reducir los impuestos sobre el financiamiento, Argentina termina gravando tanto la adquisición de bienes y servicios como el crédito utilizado para financiarlos. "El crédito que el mundo promueve, Argentina lo desalienta", sintetizó Mastandrea.

En la misma línea, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, vinculó el peso de los impuestos con el menor desarrollo del crédito a las personas. Según el directivo, Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina, una diferencia que atribuyó principalmente a la carga impositiva.

Olivero Vila explicó que el encarecimiento del crédito puede terminar afectando decisiones de consumo e inversión de las familias, desde la compra de un vehículo hasta la ampliación de una vivienda. Para el titular de Lógica, reducir la presión tributaria constituye una condición necesaria para recuperar el financiamiento y ampliar su alcance. "Para que el crédito pueda desarrollarse es necesario bajar significativamente la carga fiscal que deben soportar quienes quieren acceder a un crédito", sostuvo.