El dólar blue pegó otro salto y ya trepó más de $60 en apenas cuatro días + Agregar ámbito en









El paralelo escaló hasta $1.630 para la venta y profundizó la presión compradora que domina las últimas ruedas. Al mismo tiempo, el mayorista volvió a marcar un récord nominal, pero avanzó menos y dejó la brecha en torno a 4,5%.

El blue volvió a marcar un récord nominal y amplió la brecha con el mayorista hasta cerca de 4,5%.

El dólar blue cerró este miércoles a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta, con una suba de $25 o 1,56%, y alcanzó por tercera rueda consecutiva un nuevo máximo nominal. De esta manera, el paralelo ya acumuló un avance de $55 en lo que va de la semana, luego de haber terminado el viernes pasado en $1.575, y de $60 en cuatro días.

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En tanto, el dólar mayorista volvió a subir $7,50 hasta $1.559,50 y también marcó un nuevo récord nominal. Sin embargo, como el blue avanzó con mucha mayor intensidad, la brecha entre ambas cotizaciones se amplió hasta alrededor de 4,5%, su mayor nivel en casi cuatro meses.

La presión alcista volvió a estar asociada a una demanda de cobertura muy activa, que también dominó el mercado oficial en una rueda de escaso volumen. El mayorista comenzó en $1.556 y llegó a tocar $1.560, impulsado además por necesidades para afrontar compromisos con el exterior, antes de ceder marginalmente sobre el cierre. En total se negociaron u$s356,7 millones en contado y u$s1.529 millones en futuros, mientras el BCRA logró comprar u$s11 millones y elevó a u$s341 millones las adquisiciones acumuladas en noviembre.

En las primeras tres ruedas de esta semana, el oficial ya avanzó $16, frente a una caída de $2 en la semana corta anterior. Sin embargo, la aceleración fue todavía mayor en el mercado informal: el salto de $55 del blue volvió a ensanchar una brecha que venía de mínimos de varios meses, mostrando que la búsqueda de cobertura está ejerciendo una presión más intensa sobre las cotizaciones paralelas que sobre el tipo de cambio oficial.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 18 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.559,50 para la venta.