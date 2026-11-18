El dólar blue cerró este miércoles a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta, con una suba de $25 o 1,56%, y alcanzó por tercera rueda consecutiva un nuevo máximo nominal. De esta manera, el paralelo ya acumuló un avance de $55 en lo que va de la semana, luego de haber terminado el viernes pasado en $1.575, y de $60 en cuatro días.
El dólar blue pegó otro salto y ya trepó más de $60 en apenas cuatro días
El paralelo escaló hasta $1.630 para la venta y profundizó la presión compradora que domina las últimas ruedas. Al mismo tiempo, el mayorista volvió a marcar un récord nominal, pero avanzó menos y dejó la brecha en torno a 4,5%.
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En tanto, el dólar mayorista volvió a subir $7,50 hasta $1.559,50 y también marcó un nuevo récord nominal. Sin embargo, como el blue avanzó con mucha mayor intensidad, la brecha entre ambas cotizaciones se amplió hasta alrededor de 4,5%, su mayor nivel en casi cuatro meses.
La presión alcista volvió a estar asociada a una demanda de cobertura muy activa, que también dominó el mercado oficial en una rueda de escaso volumen. El mayorista comenzó en $1.556 y llegó a tocar $1.560, impulsado además por necesidades para afrontar compromisos con el exterior, antes de ceder marginalmente sobre el cierre. En total se negociaron u$s356,7 millones en contado y u$s1.529 millones en futuros, mientras el BCRA logró comprar u$s11 millones y elevó a u$s341 millones las adquisiciones acumuladas en noviembre.
En las primeras tres ruedas de esta semana, el oficial ya avanzó $16, frente a una caída de $2 en la semana corta anterior. Sin embargo, la aceleración fue todavía mayor en el mercado informal: el salto de $55 del blue volvió a ensanchar una brecha que venía de mínimos de varios meses, mostrando que la búsqueda de cobertura está ejerciendo una presión más intensa sobre las cotizaciones paralelas que sobre el tipo de cambio oficial.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 18 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.559,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.707,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 9,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar MEP opera a $1.622,89 y la brecha con el dólar oficial es de 4,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.054.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.718,99.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.818, según Binance.
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