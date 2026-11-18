El dólar oficial minorista cerró a $1.530 para la compra y a $1.580 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.583,38 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 18 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: con el dólar al alza, caen los ADRs y el riesgo país supera los 850 puntos básicos
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 18 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 18 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.559,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.610 para la compra y a $1.630 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.719,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 10.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.622,89 y la brecha con el dólar oficial es de 4.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.054.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.715,30.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.121, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA