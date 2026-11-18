El argentino se prepara para un nuevo fin de semana de carrera y recibió una gran noticia antes de abordar lo que serán las primera prácticas libres en Estados Unidos.

Franco Colapinto, en busca de volver a llevar a Alpine a los puntos en la Fórmula 1.

Durante la tarde de este miércoles se confirmó que el piloto de McLaren Oscar Piastri recibió una sanción de 10 puestos en la grilla de partida del domingo, para el circuito de Las Vegas, Estados Unidos .

La multa que recibió está constatada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) , y es que el australiano cambiará su motor de combustión interna (ICE) por quinta vez en lo que va de la temporada, superando el límite de cuatro que permite la máxima categoría.

Como es la primera vez que excederá el cambio del ICE, McLaren informó en redes sociales a qué se debió: “Oscar montará un nuevo motor de combustión interna en Las Vegas después de un problema de fiabilidad ”, notificó el equipo británico.

Aún así, se mostraron optimistas para lo que será la carrera nocturna en Las Vegas: “Como es el quinto de la temporada, recibirá una penalización de 10 puestos en la parrilla, pero tiene una buena oportunidad de recuperar posiciones con adelantamientos en la carrera del domingo”.

En la última carrera en el GP de Brasil, Piastri finalizó en la sexta posición, mientras que su compañero de equipo, Lando Norris, se quedó con el primer puesto. Al ver que su rendimiento, tanto en carrera como en clasificación, se notaba desmejorado en comparación al inglés, la escudería decidió cambiar esta pieza clave para afrontar las últimas tres carreras de la mejor manera posible, en busca de conseguir el tercer lugar en el Campeonato de Constructores .

En qué ayuda esto a Franco Colapinto

A pesar de que a simple vista esto solo afecte al piloto australiano, la realidad es que la sanción de 10 puestos también podría beneficiar a Franco Colapinto. Esto se podrá dar siempre y cuando el argentino quede dentro del rango de las 10 posiciones que perderá el de McLaren en la clasificación.

En caso de que Piastri finalice primero, largará en el onceavo lugar, por lo que todos los que terminen dentro del top 10 ganarán una posición. En caso de que el pilarense finalice en el supuesto decimosegundo lugar, no lo ayudará en nada.

Aún así, desde Alpine se mostraron optimistas para afrontar este nuevo fin de semana de carrera y se prevé que al menos uno de los dos pilotos pueda llegar a los puntos. Si bien suelen repetir esto después de cada carrera, la realidad es que para este circuito traerán una de las últimas mejoras de la temporada.

Así luce el nuevo Alpine de Franco Colapinto: el rosa predominará en el monoplaza. Alpine

Además de la nueva estética, Alpine contará con el beneficio del ADUO (Unidad de Desarrollo Adicional, por sus siglas en inglés) de Mercedes. Esto ocurre porque, en ciertos puntos de la temporada, los desarrolladores de motores pueden mejorar este componente si se encuentran un escalón por debajo del mejor de la parrilla.

En este caso, tras el último análisis de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre los sistemas impulsores, se determinó que el de Red Bull era el más potente de toda la categoría, por lo que se les permitió a los demás equipos mejorar este apartado.

GP de Las Vegas: días y horarios de Franco Colapinto en Argentina

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 22, con el siguiente cronograma expresado en hora argentina:

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01.00

Práctica libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.