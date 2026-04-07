Criptomonedas: cómo es la nueva guía de seguridad de cuentas que lanzó Binance

Binance presentó su Guía de Seguridad de Cuentas 2026 , una iniciativa que apunta a reforzar la protección de los usuarios dentro del ecosistema cripto mediante herramientas simples, educación práctica y sistemas de alerta inteligente . El lanzamiento se da en un contexto donde la adopción de activos digitales crece con fuerza en la región y exige mayores estándares de seguridad.

Según explicó Guilherme Nazar, vicepresidente regional para América Latina, la seguridad dejó de ser un complemento para convertirse en parte estructural de la infraestructura . En esa línea, la guía busca acercar soluciones concretas a cualquier usuario , sin importar su nivel de experiencia.

Disponible en el blog oficial de la plataforma, la guía no se limita a conceptos técnicos, sino que propone un enfoque práctico para configurar la seguridad en pocos minutos . El objetivo es claro: reducir riesgos a través de la prevención y el conocimiento .

Uno de los ejes principales es la identificación de amenazas comunes . Entre ellas se destaca la suplantación de identidad , donde ciberdelincuentes intentan hacerse pasar por representantes de Binance para obtener datos sensibles. La compañía remarca que nunca solicita contraseñas, códigos de autenticación ni accesos remotos .

Otro punto crítico son las plataformas o tokens falsos que imitan a los originales. En estos casos, la recomendación es operar únicamente desde el sitio oficial y verificar siempre la URL correcta . También se advierte sobre ofertas de inversión con rendimientos garantizados , una de las señales más claras de fraude dentro del mundo cripto.

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La guía también pone el foco en prácticas cotidianas que pueden implicar riesgos, como escanear códigos QR desconocidos o aceptar solicitudes de verificación facial fuera de los canales oficiales. En todos los casos, el mensaje es el mismo: desconfiar y validar antes de actuar.

En cuanto a la protección técnica, Binance propone un esquema de seguridad en capas. Esto incluye el uso de biometría (huella o reconocimiento facial), passkeys —que permiten iniciar sesión sin contraseña— y el Código Anti-Phishing, una herramienta clave para verificar la autenticidad de las comunicaciones.

Uno de los diferenciales más importantes es el sistema de alertas tempranas. Esta tecnología detecta comportamientos sospechosos y avisa al usuario antes de que se concrete una operación riesgosa. En situaciones críticas, incluso puede pausar retiros de fondos hasta completar los controles de seguridad.

Finalmente, la compañía refuerza su estrategia de educación continua con recursos como Binance Academy y otros contenidos gratuitos. La apuesta es clara: en un entorno cada vez más complejo, la mejor defensa sigue siendo un usuario informado y con herramientas para tomar decisiones seguras.