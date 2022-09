Renunció el CEO de Celsius, la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra

En una carta al Comité Especial de la Junta Directiva de Celsius Network, el ex CEO de Celsius dijo: “Con efecto inmediato, acepté mi renuncia como CEO de Celsius Network Ltd, así como mis cargos de director y otros puestos en cada una de sus subsidiarias directas e indirectas, con la excepción de mi puesto de director en Celsius Network Ltd. Lamento que mi función continua como CEO se ha convertido en una distracción cada vez mayor, y lamento mucho las difíciles circunstancias financieras que enfrentan los miembros de nuestra comunidad”.