Bitcoin pierde impulso y se estanca en la zona de u$s77.000

La criptomonedas más importante del mercado perdió dinamismo durante las últimas horas, producto de la incertidumbre en las negociaciones entre EEUU e Irán y las salidas del capital institucional durante los últimos días.

Las entradas en los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) se han ido enfriando en las últimas semanas.

Si bien el comienzo de la semana fue prometedor para Bitcoin en particular, y el mercado cripto en general, ese entuasiamo se fue enfrió este martes, producto de que los nuevos ataques de EEUU contra objetivos en Irán redujeran las expectativas de un acuerdo de paz a corto plazo , mientras que el enfriamiento de las entradas en fondos cotizados (ETF) añadió presión sobre la mayor criptomoneda del mundo.

Bitcoin (BTC) cae 0,1% en las últimas 24 horas y se sitúa en los u$s77.100 , mientras que a nivel semanal el movimiento fue mínimo, con un incremento de apenas 0,2%, según datos de Binance .

El índice de volatilidad implícita de Bitcoin Volmex cayó a 36,11 el lunes, su nivel más bajo desde septiembre del año pasado y cerca del más bajo desde 2023 . El índice refleja la volatilidad prevista del Bitcoin en el mercado a 30 días, derivada de los precios de las opciones cripto en tiempo real.

"Después de dos semanas de corrección, Bitcoin parece haber encontrado una zona de estabilización alrededor de los u$s77.000, tras caer más de un 6% desde el pico de u$s83 mil registrado a comienzos de mayo", argumentó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama .

Por su parte, Ethereum (ETH) sube 0,4% en la medición diaria, prácticamente sin variaciones durante los últimos días y se mantiene en u$s2.120. Entre las altcoins se observan bajas leves, pero generalizadas. BNB , XRP , Solana y Dogecoin acumulan bajas que oscilan entre el 0,2% y el 0,8%. Por su parte, Tron toma distancia y anota un incremento diario de 2,6%.

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La mirada en el estrecho de Ormuz

La renovada incertidumbre en Medio Oriente empujó a los inversores hacia activos más seguros, como el dólar y el oro, mientras pesaba sobre la renta variable y las criptomonedas.

Si bien el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó el fin de semana que las negociaciones con Irán estaban "avanzando de manera ordenada y constructiva", las fuerzas armadas norteamericanas confirmó este lunes que realizó ataques "en defensa propia" en el sur del país.

La ofensiva estuvo dirigida contra embarcaciones que, presuntamente, trataban de desplegar minas, así como contra emplazamientos de lanzamiento de misiles.

Se enfrían los ETFs

La demanda de ETF, uno de los principales pilares de apoyo a Bitcoin este año, también mostró señales de desaceleración. Los ETF de Bitcoin al contado en EEUU registraron recientemente salidas netas tras un sólido período de compras institucionales a principios de este trimestre.

Entre tanto, las entradas en los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) se han ido enfriando en las últimas semanas tras un abril estelar en el que captaron u$s2.400 millones netos.

"La salida neta de u$s1,26 mil millones de los ETFs spot de Bitcoin durante la última semana muestra que parte de los inversionistas sigue adoptando una postura más cautelosa, principalmente ante la expectativa de que las tasas de interés permanezcan elevadas en Estados Unidos bajo el liderazgo de Kevin Warsh en la Reserva Federal", planteó Gama.

Además, planteó que otro factor que ayuda a explicar la pérdida de fuerza del BTC en el corto plazo "es la migración de capital especulativo hacia acciones vinculadas al sector de inteligencia artificial y semiconductores, que han venido atrayendo gran parte de la atención de los inversionistas globales en los últimos meses".