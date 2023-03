Crisis financiera: rescate del SVB trajo alivio en EEUU y en las bolsas de Europa

Las acciones mundiales subían el lunes, después de que First Citizens BancShares tranquilizara a los frágiles mercados al decir que asumirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank. El acuerdo ofrecía a los mercados cierto respiro tras varias semanas de nuevos colapsos bancarios, rescates o ayudas de emergencia por parte de las autoridades.

First Citizens BancShares Inc compró todos los préstamos y depósitos de SVB y dio a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) derechos de revalorización de sus acciones por valor de hasta 500 millones de dólares a cambio , dijo la FDIC en un comunicado.

Diecisiete antiguas sucursales de SVB abrirán el lunes como sucursales de First Citizens. Esta entidad adquiere unos 72.000 millones de dólares en activos de SVB con un descuento de 16.500 millones y el coste estimado del colapso de SVB para el fondo de garantía de depósitos de la FDIC es de unos 20.000 millones, según la FDIC.

First Citizens, con sede en Carolina del Norte, dijo en un comunicado que no compró otros activos o deudas de SVB Financial Group, la antigua matriz de Silicon Valley Bank. "Silicon Valley pasa a manos de otro comprador, lo que está bien, pero el problema mayor es garantizar los depósitos de todos los demás bancos (regionales)", dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney. "Es un poco de calma antes de la próxima tormenta", añadió.