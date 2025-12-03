Los fans de Stranger Things denunciaron errores de continuidad en la quinta temporada + Seguir en









Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre una escena puntual que afectó al desarrollo de uno de sus protagonistas.

La llegada del Volumen 1 de la quinta, y última, temporada de Stranger Things causó furor en todo el mundo y se transformó en la serie en el mejor debut de una serie en inglés en la historia de la plataforma de Netflix con 59.6 millones de vistas. Sin embargo, no fue todo color de rosas: tras el estreno, los fanáticos de la serie se mostraron un tanto molestos en redes con diversos errores de continuidad que afectaron a momentos centrales de la trama de uno de sus protagonistas.

Las redes sociales, sobre todo X (antes Twitter), se llenaron de comentarios sobre una escena puntual que afectó al desarrollo de Will Byers, donde apuntaron que la versión original de un recuerdo del personaje fue muy distinta a lo que se mostró en esta nueva temporada.

stranger-things-5 Cuál fue el error de continuidad que desató la furia de los fans En el episodio “The Mind Flayer” (temporada 2), Jonathan le narra a Will poseído que el Castillo Byers lo construyeron la noche en que su padre, Lonnie, abandonó la casa definitivamente. “Jonathan dijo que llovía a cántaros, que se empaparon y que estuvieron enfermos una semana. Nada que ver con el día soleado del episodio nuevo”, escribió un usuario en X.

Otro fan dijo al respecto: “No tiene sentido. ¿Cómo van a mostrar ese recuerdo como si fuera un día feliz cuando en la serie dijeron que fue una noche traumática, llena de lluvia y tristeza?”. Además, muchos señalaron que no solo cambió el clima, sino también el contexto emocional. En la temporada 2, la construcción del castillo era una forma de enfrentar la angustia por el abandono del padre. En cambio, en la temporada 5, se presenta como un momento ameno y sin conflicto.

Sin embargo, esto no queda ahí. En el episodio “La Trampa del Arco Iris”, Joyce (Winona Ryder) asegura que Will tenía 11 años cuando fue llevado al Upside Down. No obstante, los espectadores recordaron de inmediato que un cartel oficial de personas desaparecidas decía que tenía 12. “¿De nuevo confundiendo la edad de Will? Ya parece un chiste”, comentó un fan.

stranger things will El personaje de Will Byers, es interpretado por Noah Schnapp. Will Byers y el Birthdaygate El personaje de Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, pareciera ser el más "olvidado" por los creadores de la exitosa serie, los hermanos Duffer. No es la primera vez que un error de guion o alguna decisión para la trama afecta directamente al protagonista. En la cuarta temporada los eventos de la serie transcurren exactamente el día del cumpleaños de Will, que es el 22 de julio, y nadie lo menciona. En aquel entonces y tras la polémica, los hermanos Duffer se disculparon públicamente y admitieron que se habían olvidado de incluir la fecha en la trama. “Obviamente, fue un error y lo lamentamos”, dijeron en 2022. Incluso señalaron que habían considerado cambiar retroactivamente su cumpleaños al 22 de mayo para evitar que pareciera que todos lo habían olvidado. Los fanáticos habitualmente se muestran molestos con el trato que recibe este personaje desde la temporada 2. Si bien fue el eje central de la primera temporada, fue perdiendo protagonismo con el correr de la serie. De todas maneras, tras el estreno de los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada, pareciese que esto va a cambiar y Will tendrá el protagonismo que tanto piden los seguidores.