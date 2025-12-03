Un dato de la Fed sugiere que el Banco Central de EEUU dejó de perder dinero + Seguir en









Se trata de un dato positivo que parece indicar el fin de años de pérdidas que se dispararon luego de la pandemia.

De qué se trata el mecanismo utilizado por el banco central estadounidense. Noticias Argentinas

Según los datos publicados por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en las últimas semanas, el banco central volvió a ganar la suficiente cantidad de dinero para cubrir un mecanismo contable que utiliza para reflejar sus pérdidas.

Se trata del activo diferido, que contabiliza las pérdidas que deben cubrirse antes de que la Fed pueda devolver de nuevo sus beneficios al Tesoro, como exige la ley. La Fed financia sus operaciones a través de los ingresos que obtiene de sus tenencias de bonos y de los servicios que presta al sector financiero, mientras que lo que sobra se devuelve al Tesoro.

En ese sentido, este número se redujo de u$s243.800 millones a u$s243.200 millones el 26 de noviembre. Si bien se trata de un pequeño cambio, da lugar a una tendencia a largo plazo y a una cobertura lenta de esta cifra, que según observadores de la Fed puede requerir años hasta estabilizarse.

fed reserva federal.jpg Federal Reserve La compra de bonos pandémica, el detonante de la situación Históricamente, este sistema sirvió como una fuente constante de ingresos para el resto del Estado. Sin embargo, la pandemia provocó que la Fed comience a perder dinero en septiembre de 2022. Esto se debe a que compró bonos del Tesoro y bonos hipotecarios, con el objetivo de estabilizar el sistema financiero, aportar un estímulo a la economía y reducir los costes de los préstamos a largo plazo.

Ese mismo año, las tenencias de bonos de la Fed alcanzaron su máximo lo que llevó, junto a la creciente presión inflacionaria, a una significativa suba de tipos de interés a principios de 2022. Esto provocó un desajuste entre los ingresos del organismo y lo que le debía a los bancos.

Entonces, le pagó menos a los bancos para mantener el rango de tipos objetivo de los fondos federales, que ahora se ubica entre el 3,75% y el 4%. Asimismo, es probable que siga en la misma línea por la preocupación sobre el mercado laboral. "En conjunto, parece que la hemorragia se detuvo al mismo tiempo que se recortó 25 puntos básicos en octubre", opinó Derek Tang, analista de LHMeyer, respecto al activo diferido. Algunos dirigentes apuntaron contra la Fed al decir que este dinero creado por el banco central es en realidad una subvención al sistema financiero, a pesar de que los responsables de la Fed que los movimientos, ya sea por beneficios o pérdidas, no influyen en su capacidad para dirigir la política monetaria.