La caída de bitcoin y otras criptomonedas generó pérdidas por u$s1.000 millones para los apalancados

El mercado de bitcoin y otras criptomonedas volvió a tambalearse en el arranque de la semana a nivel global, profundizando una corrección que, desafortunadamente, sumó varias jornadas y que dejó casi u$s1.000 millones en posiciones apalancadas liquidadas en apenas una rueda.

La presión vendedora aceleró una caída que arrastró al bitcoin y al resto de los activos digitales desde principios de octubre, cuando una oleada de ventas forzada por más de u$s19.000 millones en apuestas con margen marcó el inicio del derrumbe.

Bitcoin llegó a caer hasta un 8% , tocando los u$s83.824 en Nueva York, antes de recuperarse hasta los niveles actuales . Con este retroceso, el descenso acumulado desde los máximos de comienzos de octubre se acercó al 30% . Ether, la segunda mayor criptomoneda, tuvo un desempeño aún más débil: cedió hasta un 10% , hasta u$s2.719 , y acumuló un deslizamiento del 36% en siete semanas.

El impacto fue todavía más severo entre los tokens pequeños y de baja liquidez, habitualmente preferidos por operadores que buscan movimientos bruscos al alza. Un índice de MarketVector que rastrea la mitad inferior de los 100 principales activos digitales se desplomó casi 70% en lo que va del año.

La dinámica del mercado sigue marcada por las llamadas “cascadas de liquidación” , activadas cuando los precios atraviesan niveles que obligan a cerrar automáticamente posiciones apalancadas.

El episodio del 10 de octubre, que ocurrió apenas días después de que bitcoin tocara los u$s126.251, sigue resonando en un ecosistema donde la información disponible sobre el apalancamiento real es limitada, debido a que los exchanges no revelan todos los datos.

El deterioro coincide con un entorno global más frágil. Las bolsas estadounidenses comenzaron la semana con caídas, el yen se fortaleció y el Banco de Japón dejó entrever una inminente suba de tasas. En este contexto, crece la atención sobre la política monetaria de la Fed y las señales que puedan influir en las expectativas para 2026.

Un contexto desafiante

A estas tensiones se suma la situación de Strategy, la compañía de Michael Saylor, que creó una reserva de u$s1.400 millones para enfrentar pagos de dividendos e intereses y aliviar temores sobre eventuales ventas de parte de sus enormes tenencias de bitcoin. Sus acciones cayeron más del 10% el lunes y ya retroceden alrededor de 66% desde su pico de 2024.

Mientras tanto, los ETF de bitcoin al contado en EEUU sólo captaron unos u$s70 millones en la última semana, tras salidas cercanas a u$s4.600 millones el mes previo, reflejando un apetito todavía débil.

Aun así, algunos operadores creen que podría haber espacio para un rebote hacia fin de año, siempre y cuando los datos macroeconómicos relajen la presión sobre las expectativas de tasas.