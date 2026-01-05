El Gobierno apura el REPO con bancos internacionales a días del pago de deuda: qué se sabe de la operación

El equipo económico negocia un préstamo garantizado con bancos internacionales para afrontar el primer pago del año y sostener el nivel de reservas, en medio del diálogo con el FMI.

El Gobierno allana el camino para cubrir los más de u$s1.300 que le restan.

Argentina enfrentará en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi u$s20.000 millones este año, con el primer pago relevante concentrado en el corto plazo. El próximo viernes vence un compromiso por u$s4.200 millones y el Gobierno busca cerrar en los próximos días un préstamo tipo repo con bancos internacionales para completar los fondos necesarios sin mostrar una caída significativa de las reservas del Banco Central (BCRA). Sin embargo, hay bastante hermetismo sobre qué decisión tomará el Ministerio de Economía para afrontar el pago.

Fuentes oficiales y del mercado coinciden en que el pago se realizará en tiempo y forma y sin impacto directo sobre las reservas netas, en un contexto en el que el equipo económico avanza en la negociación de un segundo waiver consecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.

El eje central de la estrategia es una operación de “repo chico” con bancos internacionales de primera línea —entre ellos Santander, BBVA, J.P. Morgan, Citi e ICBC— por un monto estimado entre u$s1.000 y u$s1.500 millones, con margen de ampliación si continúa la compresión del riesgo país. Así lo había anticipado Ámbito.

El presidente Javier Milei confirmó que las ofertas recibidas superan los u$s7.000 millones, aunque desde el Gobierno consideran que no será necesario tomar ese total. “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”, aseguró el mandatario. La herramienta ya fue utilizada en 2025, con una operación inicial por u$s1.000 millones en enero y una ampliación a u$s2.000 millones en junio, mediante la entrega de bonos soberanos como garantía y su recompra posterior con intereses.

Desde el análisis del mercado, la decisión de acudir a financiamiento externo para afrontar vencimientos presenta luces y sombras. Entre los aspectos positivos, se destaca que ni el Tesoro ni el BCRA deberían salir a comprar divisas en el mercado —evitando presiones sobre el tipo de cambio— y que no se utilizarían reservas internacionales, que siguen en niveles negativos.

bcra banco central reservas dolar Qué alternativas tiene el Gobierno para afrontar el vencimiento

El interrogante principal: las garantías

El principal interrogante, sin embargo, gira en torno a las garantías ofrecidas. En los próximos días, el Gobierno espera contar con unos u$s2.600 millones en la cuenta del Tesoro, compuestos por u$s910 millones provenientes de la reciente colocación de un bono en dólares bajo legislación local, compras de divisas por unos u$s1.000 millones y el ingreso de u$s707 millones por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Un repo —o acuerdo de recompra— es una operación financiera de corto plazo que funciona como un préstamo garantizado: una entidad vende un activo con el compromiso de recomprarlo a futuro a un precio preestablecido. El BCRA realizó el año pasado dos operaciones de este tipo, por u$s1.000 millones en enero y u$s2.000 millones en junio, ambas con vencimiento en 2027 y con títulos Bopreal como colateral.

Aún no está definido si la operación será encabezada por el Tesoro, por el Banco Central o mediante una estructura combinada. Esa definición se cerrará en los próximos días, aunque en cualquier caso implicará asumir un nuevo compromiso en dólares.

En paralelo, el Tesoro ya allanó el camino la semana pasada cuando transfirió al BCRA bonos soberanos en dólares Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimiento en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). De acuerdo con fuentes con conocimiento directo de la negociación, el objetivo fue reforzar el stock de activos en moneda dura disponibles para ser utilizados como colateral ante bancos internacionales.

Para cubrir el faltante entre los fondos disponibles y los ingresos esperados, en el mercado se habla de un repo por unos u$s2.000 millones. En ese punto, desde Aurum Valores advierten que no solo será clave la tasa, sino también el origen del financiamiento: “Para este repo importará no solo la tasa, también quiénes aportan los fondos. Podría no ser una buena señal que los dólares sean por fondeo doméstico porque podría implicar que las instituciones internacionales aún no estarían lo suficientemente convencidas del esquema cambiario”, señalaron.