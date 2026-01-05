Charlas de quincho: Milei en Olivos, ministros de descanso, Fátima en la Feliz, la movida esteña y un pastor que toma impulso

El Presidente seguirá trabajando desde la residencia, pero el gabinete tiene autorizadas las vacaciones. Pullaro pasó el test de alcoholemia y Cornejo viajó a las playas trasandinas. Mar del Plata empezó la temporada y se destaca el show de la ex de Milei. Punta del Este, a puro glamour. Chispazos en el PJ por el DNU de la SIDE. Avanza el espacio de Dante Gebel y los sindicatos se organizan para febrero. Polémica entre los reyes magos.

Primer quincho de 2026, con las vacaciones de los funcionarios, la movida marplatense y las perlas de Punta del Este. Un enero que asomaba en calma pero que sacudió Donald Trump de la modorra con la intervención en Venezuela para detener al dictador Nicolás Maduro , arrogándose potestades que no le da al líder republicano ningún libro de derecho internacional.

Pero en estas pampas la vida sigue con los mismos desafíos y, acaso, las mismas penas. Debutó el nuevo sistema de bandas con un leve salto del dólar , pero los temas de conversación giran en torno a cómo va a estar la economía este año, y menos a los asuntos cambiarios. Existe consenso que la baja de la inflación vino para quedarse , pero hay sentimientos encontrados respecto al crecimiento económico. La pregunta recurrente es "¿Va a repuntar el consumo?" . La reforma laboral no despierta tanta expectativa ya que “le sirve a quienes tiene empleados totalmente en negro”, decía un empresario marplatense, pero no contempla a los trabajadores que cobran una parte en blanco y otra parte del salario en negro. Es decir, a la mayoría de las pymes.

Existe coincidencia que las inversiones van a venir en los sectores estratégicos , pero no tanto en los sectores de servicios y por lo tanto no hay muchas perspectivas que el consumo explote. Hay optimismo con que la baja de la tasa de interés permita movilizar ahorros a bienes de capital y que vuelvan los préstamos hipotecarios. Hubo mucho ruido en el PJ por la "tibieza" en la reacción ante el DNU que modificaba el sistema de inteligencia y empoderaba a la SIDE, en el debut de los decretos del fin de año. Eso se comenta en corrillos que ahora transcurren con arena en los pies.

Enero arrancó con una escena conocida en la Casa Rosada: Javier Milei no se toma vacaciones , pero habilitó un esquema flexible para su gabinete. El Presidente permanece activo y cada ministro regula su descanso como puede, siempre que no rompa la cadena de mando ni deje el teléfono apagado. Nadie se fue del todo, pero varios aflojaron el nudo de la corbata.

Uno de los que decidió bajar un cambio fue Mariano Cúneo Libarona . El ministro de Justicia se tomó algunos días fuera de la agenda intensa y viajó a Alemania, alegando menesteres académicos. Distinto es el caso de Sandra Pettovello , que eligió un esquema de descanso intermitente. La ministra de Capital Humano viajó a Singapur , en donde combina días de pausa con actividad oficial y seguimiento fino de áreas sensibles. Nadie espera que su cartera se tome vacaciones completas: la conflictividad social y la gestión de programas la obligan a mantener presencia constante, aunque sea con agenda reducida.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también viajará al exterior aunque en su equipo mantienen bajo siete llaves el destino estival. Los que directamente no se mueven del centro de la escena son Manuel Adorni y Diego Santilli. El jefe de Gabinete y el ministro de Interior siguen en funciones plenas. En Balcarce 50 lo resumen sin vueltas: alguien tiene que explicar lo que pasa mientras el resto acomoda sus días. Sin embargo, no habrá reuniones de ministros ni mesa política por unos días. Por ahora, no arman valijas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2001732060818375043&partner=&hide_thread=false Un paso más en el irrefrenable camino de la reconstrucción de la Argentina. Fin. pic.twitter.com/HTHUAphR60 — Manuel Adorni (@madorni) December 18, 2025

Otros, como Mario Lugones y Carlos Presti, eligieron descansar en suelo porteño, mientras Alejandra Monteoliva tiene previsto algún que otro viaje a Córdoba, de donde es oriunda.

El esquema general responde a una decisión política clara de Milei: no dar señales de desconexión total, aun en pleno verano. El Presidente se mantiene operativo desde Olivos, sin agenda pública, pero con reuniones, firmas y seguimiento de temas sensibles. El mensaje hacia adentro del Gabinete es simple: se puede descansar, pero no desaparecer.

Así, el receso de enero se muestra en modo administración fina: algunos toman aire, otros sostienen la guardia y el Presidente marca el ritmo desde arriba. No hay foto de vacaciones colectivas ni postal de relax institucional. Hay, más bien, una organización por turnos, donde cada ausencia está calculada y cada presencia también dice algo.

Mar tropical

Enero comenzó sorprendiendo a más de uno en Mar del Plata por una afluencia de turistas mayor a la esperada, hecho que llevó a que más de un hotel ocupara entre el 60 y el 90% de la capacidad. Una semana antes, en Navidad, se decía que la ocupación hotelera era “entre razonable y poca” en la Ciudad Feliz. Pero el buen clima, las condiciones del mar – estuvo calmo, cálido y con un azul pronunciado – parecen haber actuado como imanes para los turistas.

Se comenta que la gente no planifica sus vacaciones con tanta anticipación como en el pasado, se fija el clima y, según el pronóstico, reserva, dos, tres días. Otra característica es que se ha acortado la estadía. Fue lo que sucedió el jueves primero, cuando empezó a irse la gente pese a la proximidad del fin de semana que invitaba a quedarse unos días más.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, decidió pasar en esta ciudad fin de año. Fue invitado a cenar el 31 en el Hotel Hermitage por el empresario más importante de Mar del Plata, Florencio Aldrey Iglesias, empresario del rubro de hotelería, medios de comunicación y shoppings.

En el NH Provincial también se realizó otra importante fiesta para recibir el año en un salón colmado por unos 300 asistentes. En general, en la ciudad hay una expectativa de que “va a ser una buena temporada, seguro mejor que el año pasado”, aunque hay dudas sobre cuánto repuntará el consumo. También el Hotel Sasso organizó su fiesta de Fin de Año y allí se lo pudo ver a Luis Barrionuevo muy animado.

Mar del Plata se distingue porque la gente viene del interior llega a ver espectáculos. El teatro les permite acercarse a los artistas que conocen a través de los medios de difusión. El arranque fue promisorio con buena afluencia de público a obras como “Fátima Universal”, de Fátima Flórez acompañada por Marcelo Polino, y “La cena de los tontos” protagonizada por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez. Es una costumbre muy arraigada que cuando Mirtha Legrand comienza a ir a ver obras teatrales se considera que comenzó la temporada. “La Chiqui” escogió la obra de la expareja de Milei para comenzar su periplo teatral. No dejó de ser gracioso ver la imitación de Mirtha con Mirtha en la sala.

WhatsApp Video 2026-01-04 at 9.56.16 AM

El espectáculo de casi dos horas contiene mucho más que imitaciones porque al humor se le suma el canto y la danza. A la única política que imita es a Cristina Kirchner - y la reacción del público es diversa entre la aprobación y el rechazo, una pequeña muestra que la “grieta” subsiste.

La tecnología y las selfies también tienen su lugar en Mar del como lo es el caso de “Love up” que consiste en un gran juego de luces láser particularmente dirigido a los más chicos. Un dato que llama la atención, es la importante presencia de gente viviendo en la calle, también la falta de limpieza en zonas que algunas pertenecen a la provincia y otras a la Intendencia de Mar del Plata, terminan siendo tierra de nadie.

Un caso emblemático es la rambla donde están los famosos lobitos que estaba muy deteriorada, la municipalidad no la arreglaba por ser “jurisdicción provincial” y la provincia demoró las obras por falta de fondos. Finalmente, el gobierno provincial encaró la obra y se estima que la semana que viene estará terminada. Justamente se comentaba que el gobernador Axel Kicilloff y algunos ministros se dejen ver la semana próxima en el balneario.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 6.36.55 PM El estado de la rambla marplatense.

Vacaciones en Chile y juego de tronos mendocino

Alianza con los libertarios, triunfos holgados en las elecciones nacionales y locales y aprobación en la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cobre San Jorge, que promete ser un parteaguas en la historia de la minería mendocina: Alfredo Cornejo terminó el 2025 con la satisfacción del trabajo hecho. Aprovechando el comienzo de la temporada estival, el líder cuyano viajó por vía terrestre a Chile junto a amigos y familiares para vacacionar durante la primera quincena de enero, tal como lo hizo en años anteriores.

Pero no todo será descanso para Cornejo. Un grupo de intendentes, en su mayoría opositores, desdobló los comicios en sus municipios y los fechó para el 22 de febrero próximo. Se trata de Santa Rosa, La Paz, Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael y Rivadavia, que renovarán bancas en sus concejos deliberantes. La jugada de los alcaldes buscó desenganchar las pulseadas en el pago chico de las legislativas del 26-O, donde se anticipaba una victoria holgada del mandatario con sus socios de La Libertad Avanza, tal como finalmente ocurrió.

Así las cosas, el dirigente radical seguirá de cerca los acontecimientos rumbo a las urnas. De hecho, este sábado se oficializaron las candidaturas. Antes, el cierre de alianzas había dejado como hecho destacado la vuelta del PRO a su sociedad con la UCR, que ahora también integra LLA. La ruptura se produjo en 2023, cuando Omar de Marchi, por entonces titular del partido amarillo, desafió al actual jefe provincial en la carrera por la gobernación. Para mayor regocijo del oficialismo mendocino, el kirchnerismo decidió que jugará con candidatos propios, por fuera del PJ, por lo que el peronismo irá partido.

Lo curioso del caso es que las vacaciones de Cornejo coincidirán con las de sus alternos en la línea de mando. Actualmente comanda el Ejecutivo de Mendoza la vicegobernadora Hebe Casado, quien comenzará su licencia el 5 de enero. Lo propio hará el titular del Senado local, Martín Kerchner, el siguiente para hacer uso de la primera Magistratura. De esta manera, el poder quedará de forma temporal en manos del radical Andrés "Peti" Lombardi, titular de la Cámara de Diputados provincial solo por algunas horas. Otra que juego de tronos.

Negativo para Pullaro

El advenimiento de las fiestas trae como correlato el consumo en demasía de comida y bebida. Los excesos están a la orden del día, tanto para la Navidad como para el Año Nuevo. Por eso, calles, avenidas y rutas se pueblan de controles de alcoholemia que terminan con un sinfín de escenas entre graciosas, llamativas y hasta grotescas, reproducidas en televisión y luego viralizadas en las redes sociales.

En esta ocasión, una de las postales más curiosas la protagonizó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El jueves, el mandatario volvía a su casa de Colonia Esther tras haber festejado en familia la llegada del 2026. Su Ford Ranger XLT fue detenida en un retén policial y el propio Pullaro debió someterse a un test para determinar si tenía alcohol en sangre. El resultado, claro, fue negativo. De hecho, el propio jefe provincial compartió la foto del procedimiento en la web.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2006902467469169081&partner=&hide_thread=false Volviendo a mi casa después de festejar el 1 de año junto a mi familia la Policía de Santa Fe me pidió realizar el control y la prueba con el alcoholímetro digital. Todo en orden, dura segundos, y es una manera de cuidar y evitar siniestros con consecuencias muy duras. pic.twitter.com/h6L2uhR5zM — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 2, 2026

"Volviendo a mi casa después de festejar el 1 de año junto a mi familia la Policía de Santa Fe me pidió realizar el control y la prueba con el alcoholímetro digital. Todo en orden, dura segundos, y es una manera de cuidar y evitar siniestros con consecuencias muy duras", publicó el cacique radical en su cuenta oficial de X, donde se lo ve soplando el artefacto junto a un agente.

El gobernador santafesino se había sometido a un narcotest en julio pasado, al instaurar esa modalidad obligatoria tanto para las fuerzas de seguridad como para los funcionarios provinciales, con el objetivo de detectar la presencia de cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas. Por entonces, el resultado también arrojó negativo.

Debut del espacio que impulsa al pastor

En el Club de Pescadores de Buenos Aires, con una nutrida asistencia de dirigentes sindicales, referentes sociales, empresarios y algunos actores políticos, se lanzó hace una semana Consolidación Argentina, un nuevo espacio que trabaja en torno a una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel, el pastor evangélico, quien no estuvo presente en el acto y aún no confirmó ninguna decisión electoral.

El encuentro reunió a más de 200 personas y fue presentado por sus organizadores como "una instancia de articulación política y social, más orientada a construir condiciones de largo plazo que a lanzar una campaña formal". La ausencia de Gebel no pasó inadvertida. "La idea de que antes del candidato debe existir un entramado político, territorial y programático sólido", dijo uno de los organizadores.

El espacio integra a dirigentes gremiales pero también a algunos de los armadores de la candidatura de Javier Milei para 2023, quienes luego se fueron de LLA por sus diferencias con Karina Milei. Uno de los discursos más contundentes fue el del dirigente sindical Juan Pablo Brey, quien planteó que “consolidar no es una consigna de campaña, sino ordenar lo disperso y cuidar lo que costó generaciones construir”. Brey insistió en la centralidad del movimiento obrero y de la industria, al sostener que no hay justicia social posible sin producción ni salarios sostenidos.

También tomó la palabra Eugenio Casielles, quien supo darle estructura a Milei hace más de dos años. El legislador porteño se convirtió en un crítico del rumbo tomado por La Libertad Avanza: “Los países no fracasan cuando cambian; fracasan cuando no logran consolidar lo que cambian”, afirmó. Casielles y Brey, secretario general de Aeronavegantes, son los articuladores y quienes hablan con los intendentes y legisladores que buscan aportar al armado. También el liberal Yamil Santoro, exlegislador, se sentó en la mesa y contó que el desafío central es “animarse a trabajar juntos más allá de las diferencias”.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 6.02.54 PM Eugenio Casielles y Juan Pablo Brey, los articuladores del espacio que impulsa a Dante Gebel.

Aunque Gebel no participó del acto, su figura fue mencionada de manera reiterada. Algunos lo definieron con "un liderazgo con autoridad moral, en contraste con el clima de confrontación dominante", en clara alusión a Milei y al kirchnerismo. En ese sentido, Cristian Jerónimo, de la CGT, sostuvo que Gebel podría encarnar una opción integradora. Más sorpresiva fue la presencia del exfutbolista de San Lorenzo Walter Erviti, integrante del espacio. Y dos diputados nacionales que evitaron los flashes.

"Si Dante Gebel decide avanzar en política, que lo haga con respaldo organizado y una base territorial en marcha", dijo un asistente. Por ahora, la incógnita sigue abierta, pero el movimiento empezó a tomar forma.

El decreto de la SIDE expuso al PJ sin reacción en Diputados

El DNU con el que Javier Milei empoderó a la SIDE modificando el esquema de trabajo del área de inteligencia a nivel nacional empujó al fleje el límite institucional que ninguna otra administración había hecho de forma tan explícita en cuanto a las facultades de los espías vernáculos. Por su contenido y su continente -un decreto de necesidad y urgencia sin ninguna de ambas-, a la movida le llovieron críticas y trazó una bisectriz incluso en el residual PRO que deglutió el DNU para anunciar que sus cuadros técnicos analizarían los pormenores de la propuesta. LLA se lanzó sin cortapisas a defenderlo y a atacar a los críticos haciéndole decir al texto cosas que ni por asomo se le parecen. Tranquilidad. Nadie que sepa de inteligencia toma en serio que la actual SIDE se tome el trabajo de hacer todo lo que dice el DNU pero aun así las luces de alerta se encendieron en todos los sectores por lo que intuyen que el Ejecutivo puede querer hacer con él.

Donde hubo chispazos fue en el bloque del PJ de Diputados donde su titular Germán Martínez se abrazó al anuncio de que el peronismo -principal fuerza de oposición- buscaría convocar a reunión a la Comisión Bicameral -famosa por inactividad práctica- y hasta ahí nomás. En los grupos de Whastapp internos del bloque lo cruzaron por lo inocuo para los libertarios que esa declaración significaba.

Uno de los más encendidos fue el entrerriano Guillermo Michel que reprochó que el tema debía discutirse internamente para consensuar una reacción de mayor impacto que un comunicado sobre una Bicameral eventual. Sobre todo porque el bloque oscila entre los que se encierran en la inercia que tenían cuando el kirchnerismo era mayoría y los que buscan expandir el PJ para sumar vertientes que le den músculo político para percutir en las hazañas que intenta el gobierno con más chances de sumar adhesiones para los bloqueos estratégicos. Oportunidad de oro perdida para marcarle la cancha a Balcarce 50, o "25 de Mayo", como se conoce en la jerga a la central de inteligencia.

El Este, con récord hasta de residuos

El verano empezó con todo y Punta está “a full” y con intenso movimiento. Varios operadores están sorprendidos por la fuerte demanda en restaurantes y hoteles. “Me decían en la propia ciudad de Maldonado que incluso allí los locales gastronómicos están llenos todo el tiempo; hasta con famosos argentinos recorriendo la ciudad”, relataba entusiasmado un empresario local.

Y Punta del Este se destaca por el turismo de alto nivel, que se está luciendo a todo despliegue, con autos de alta gama como no se ven en otras partes de la región, y un ida y vuelta de vuelos privados al Aeropuerto de Laguna del Sauce como no se había visto en años. “Incluso tripulaciones de aeronaves privadas han debido irse a alojar en Montevideo porque no había habitaciones en la zona de Maldonado”, comentó un hotelero.

Otro dato curioso, pero ilustrativo: desde la Intendencia de Maldonado señalan que la recolección de residuos está más de 10% por encima de la del año pasado. “La temporada es excelente, sin dudas”, dijo un jerarca municipal que -sin embargo- no ocultó su preocupación por la seguridad. “Estamos trabajando con la policía sin horario; tenemos que cuidar mucho eso. Incluso nos preocupa que, dada la cantidad de gente, se reiteren problemas de convivencia, incluso en las playas”, alertó.

Nuevos emprendimientos

La expansión de Punta y Maldonado tiene mojones emblemáticos. El Enjoy, el MACA, las bodegas de Bulgheroni. Y ahora es el turno de Giuseppe Cipriani II, el empresario -y piloto de automovilismo- italiano que, enamorado de Punta, está construyendo el hotel 5 estrellas más importante de la región, que estará pronto este año.

Asociada a dicha inversión, el Grupo Cipriani anunció la apertura de Locanda Punta del Este, su nuevo resort en Uruguay y la primera expresión tangible del desarrollo que dará origen a la Cipriani Academy, un proyecto internacional dedicado a la formación en hospitalidad y excelencia de servicio.

Ubicado en La Barra, en el predio del histórico viejo hotel Mantra, el nuevo establecimiento abrió sus puertas a fin de año, marcando un paso clave del grupo en la región y anticipando el perfil del futuro Cipriani Resort, Residences & Casino, actualmente en construcción en el icónico exhotel San Rafael.

“Locanda tiene el doble objetivo de ofrecer un servicio específico y exclusivo, además de preparar personal para el futuro 5 estrellas”, explicaron durante el lanzamiento. El grupo Cipriani está invirtiendo más de 500 millones de dólares en Uruguay y el menú en el evento marcó el perfil que quieren imprimir al servicio en Uruguay: ensalada de endivias, carpaccio de langostinos, ensalada de langosta con porotos verdes, bresaola con rúcula y parmigiano, steak tartare, carpaccio alla Cipriani, fritto misto y berenjena sour con queso de cabra suave. Las bebidas estuvieron a la altura. Giuseppe estuvo brevemente, saludando, para luego salir raudo. Dicen que en un deportivo...

Una situación que no pasó desapercibida este verano en las calles de Punta del Este fue la aparición de la limusina del emblemático hotel y casino Enjoy. El vehículo fue elegido por Carolina "Pampita" Ardohain y Zaira Nara en su llegada a la OVO Beach, donde serán dos de las figuras del ciclo DGO Stream.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 6.02.09 PM La limosina del Enjoy se va transformando en un clásico.

"A veces la limo recorre la ciudad y sorprende a los turistas. La gente pregunta cada vez más", precisó un conocedor de la movida esteña. Y agregó: "En los próximos días parece que va a haber un sorteo a través de la app del hotel para recorrer Punta en limusina".

Sindicatos se preparan

En una asamblea que contó con más de cinco mil afiliados, el Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal que conduce Armando Cavalieri, aprobó la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2024/25. La cita fue un termómetro del estado de ánimo de los gremios, que se preparan para febrero, cuando el Congreso comenzará a debatir la reforma laboral libertaria.

Ante una multitud que colmó Parque Norte, Cavalieri destacó la participación de los empleados mercantiles, defendió el rol de los sindicatos, a la Obra Social OSECAC y afirmó que "se luchará por defender todas las conquistas logradas". Un anticipo de que los sindicatos están pensando en no ceder ante la iniciativa de Milei, al menos si no se retocan algunos puntos del proyecto original, en especial los referidos a los aportes solidarios, la jerarquía de los convenios y la llamada ultra actividad.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.50.16 PM El sindicalista Armando Cavalieri mostró músculo en Parque Norte.

Un dirigente gremial destacó en medio del encuentro que "por primera vez, después de varios años, participaron más de 700 trabajadores de la cadena de supermercados Coto", en una muestra de apoyo a la conducción de Cavalieri y Pérez, de la lista azul. También participaron representantes de otros supermercados, que anteriormente formaban parte de la oposición. El histórico dirigente parece blindar su poder en Empleados de Comercio.

Diálogo entre los Reyes Magos

Baltazar: Muchachos, antes de levantar la mesa aclaremos algo: el oro lo trajimos nosotros, pero sin organización no llega a destino. Yo digo reparto equitativo y que nadie se quede sin regalo.

Melchor: Pará, Baltazar. El oro es del pueblo, pero lo administra el Estado. Si no hay conducción, esto termina en anarquía. Acá hace falta un plan quinquenal de juguetes.

Gaspar: Plan quinquenal… mamita. Yo traje mirra, no regulaciones. Cada familia sabe mejor que nadie qué regalo necesita. Menos intermediarios, más libertad.

Baltazar: Libertad sin derechos es verso, Gaspar. A ver si los pibes negocian en paritarias con Herodes.

Gaspar: Herodes es el problema, justamente. Si no se mete, el mercado de juguetes fluye solo.

Melchor: El mercado fluye… hasta que falta incienso en el conurbano. Después vienen a golpear la puerta del pesebre.

Baltazar: Además, sin convenio colectivo de Reyes Magos, el camello labura doce horas y no cobra viáticos.

Gaspar: El camello elige trabajar conmigo, nadie lo obliga.

Melchor: Claro, elige… porque no tiene alternativa.

Baltazar: En algo coincidimos los tres: al pibe no le puede faltar el regalo.

Gaspar: De acuerdo. Pero que llegue sin impuestos distorsivos.

Melchor: Y con justicia social.

Baltazar: Y con aguinaldo.

(Silencio corto. Chocan copas.)

Gaspar: Bueno, muchachos, diferencias aparte… feliz Epifanía.

Melchor: Que el año venga con menos grieta.

Baltazar: Y si hay grieta, que sea para discutirla en el quincho.