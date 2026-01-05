Wall Street sube en la primera rueda tras la intervención de EEUU en Venezuela

Desde el mercado son cautelosos respecto al impacto a mediano plazo que tendrá la intervención militar de EEUU en Venezuela. En la preapertura, el sector tecnológico es el que más sube.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes, en la primera rueda luego de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro . En resto del mundo, se observan subas generalizadas en Europa , mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, con incrementos de hasta el 4% en algunas plazas.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,28% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,66%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Halliburton (+9,8%), Slb NV (+9,25%) y Valero Energy (+7,92%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Comcast Corp (-5,55%), Omnicom (-1,99%) y Fortive (-1,43%).

Dentro del sector de las commodities también se observan fuertes incrementos. El barril de petróleo de Brent , de referencia en gran parte del mundo, incluido Argentina , aumenta 0,77%, hasta los u$s61,22 , mientras que el WTI , de referencia en EEUU , sube 0,82% hasta los u$s57,79 .

Entre los metales se registran aumentos aún mayores. El oro sube 2,05% hasta u$s4.418 la onza, la plata se dispara 5,89%, cotizando a u$s75,20, el platino se vende a u$s2.247 (+5,18%), el paladio a u$s1.765 (+4,3%) y el cobre sube por encima del 4%, hasta los u$s5,9.

Las bolsas en Asia y Europa

En el resto del mundo, la situación también es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,72% y opera en su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,80% y el CAC francés acompaña con 0,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,13%.

En Asia los incrementos fueron mayores. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,03%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,38%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,43% y Nikkei 225 japonés aumentó 3,03%.

NYSE Wall Street Wall Street viene de cerrar un año récord. Vlada Karpovich

El impacto de la detención de Maduro

Durante los últimos días, voces del sector financiero recogidas por la agencia Reuters dejaron sus impresiones al respecto del impacto que tendrá sobre el mercado de EEUU la detención de Nicolás Maduro y la acción militar en Venezuela.

En ese sentido, Helima Croft, jefa de Estrategia Global de Materias Primas de RBC Capital Markets de Nueva York, recordó "el declive que ha sufrido el sector petrolero durante décadas y que el historial de EEUU en materia de cambio de régimen y construcción de naciones no es un éxito rotundo", por lo que pronosticó "una tarea enorme".

A su turno, Brian Jacobsen, directivo del Annex Walth Management de Brookfield, se mostró seguro de que "se debatirán los aspectos políticos y legales, pero desde una perspectiva de inversión esto podría liberar enormes cantidades de reservas de petróleo con el tiempo".

Además, afirmó que también "podría servir de advertencia a los líderes de Irán y quizás incluso de Rusia, sobre la disposición y capacidad del presidente para lograr cambios". De todas maneras, afirmó que "ha habido muchos pronósticos de un exceso de oferta en el mercado petrolero y esto no hará más que agravar esa situación".

Por otro lado, la fundadora del Fordham Global Foresight de Londres, Tina Fordham, interpretó que "es probable que siga la sensación de una bonanza, aunque la historia de las transiciones posautoritarias es muy accidentada y no lineal". Desde su perspectiva, "esto alimentará el ánimo animal, así como la posibilidad de cambio en Irán".

Y concluyó: "Se trata de dos mercados, el de producción de energía y el de consumo, que han estado vedados a los inversores internacionales y que podrían abrirse".