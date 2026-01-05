Gaza: al menos cuatro muertos tras un ataque israelí a una tienda de desplazados + Seguir en









Según Israel, el objetivo era "un terrorista" de Hamás que planeaba un "complot" contra tropas israelíes "en el futuro inmediato". Cómo fue el procedimiento.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la autoría del ataque mediante un comunicado. Allí expresaron que el enemigo era "terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Se registraron al menos cuatro muertos y varios heridos tras un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis, en el suroeste de Gaza, este lunes.

Este acto demuestra que el número de víctimas en Gaza siguen aumentando: 71.388 fallecidos y 171.269 heridos se registraron desde el inicio de la ofensiva militar, a pesar del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025.

La agencia de noticias WAFA informó que las víctimas se encontraron en una instalación improvisada, instalada para acoger a quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares tras meses de hostilidades. De todos modos, la cifra de fallecidos podría incrementarse en las próximas horas, debido a la gravedad de algunos lesionados y la persistente amenaza de nuevos bombardeos en la región.

Comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la autoría del ataque mediante un comunicado. Allí expresaron que el enemigo era un "terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según ellos, planeaba un complot contra tropas israelíes en el sur del enclave.

FDI ratificó que “el terrorista representaba una amenaza real para las FDI y, por tanto, ha sido el objetivo de un ataque de precisión”. Por otro lado, el comunicado militar añade que, previo a la ofensiva, se implementaron “medidas para minimizar los daños a los civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional”.

De lo contrario, la asistencia a los heridos se vio obstaculizada por la precariedad de las instalaciones médicas y las dificultades que enfrentan los equipos de socorristas para acceder a los lugares impactados. Los organismos humanitarios remarcaron la necesidad de protección efectiva para la población civil y el cumplimiento pleno de los acuerdos de cese al fuego establecidos.