Las acciones petroleras estadounidenses se disparan hasta 8% en Wall Street

Las acciones petroleras lideraran las subas en Wall Street tras la captura de Nicolás Maduro y el giro de la administración Trump, que habilitó a Chevron a retomar operaciones en Venezuela y pidió que vuelvan a invertir en Venezuela.

Los mercados reaccionaron con moderación y el petróleo se mantiene estable.

La cotización de las principales compañías petroleras estadounidenses y de servicios al sector respondían este lunes con fuertes subas en la apertura de Wall Street al nuevo escenario que plantea la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , así como las declaraciones de Donald Trump en relación con la industria petrolera del país.

De esta manera, sube la cotización de petroleras como ExxonMobil (+4,10%), Chevron (+7,6%) o ConocoPhillips (+7,2%), así como la de empresas de servicios petroleros como Halliburton (+8,9%) o Schlumberger (+9,3%), además de empresas de refino y transporte como Marathon Petroleum (+5,3%) o Valero Energy (+5,8%).

La administración Trump autorizó a Chevron a reactivar sus operaciones en Venezuela, en medio de un acuerdo que incluyó la liberación de detenidos y el compromiso de que los beneficios no lleguen al gobierno de Maduro, de acuerdo al El Espectador.

La administración Trump restableció la licencia para que Chevron Corp. retome sus operaciones petroleras en Venezuela, tras meses de suspensión.

Así lo confirmó una fuente familiarizada con el asunto a Bloomberg, bajo condición de anonimato, al señalar que la medida forma parte de un acuerdo más amplio entre Washington y Caracas.

El pacto incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la repatriación de 250 venezolanos encarcelados en El Salvador. Según Bloomberg, el acuerdo garantiza que los derechos de explotación e impuestos derivados no beneficiarán directamente al Gobierno de Nicolás Maduro.

chevron.jpg La administración Trump restableció la licencia para que Chevron Corp. Reuters

Los mercados reaccionaron con moderación. El precio del crudo Brent subió apenas un 0,1%, hasta los u$s68,57 por barril, ante la expectativa de un posible aumento en la oferta global.

Chevron, con sede en Houston, era la única gran petrolera estadounidense que mantenía presencia en Venezuela. úA través de empresas conjuntas con la estatal PDVSA, su producción alcanzaba los 240.000 barriles diarios antes de la suspensión en mayo, lo que representaba cerca del 25% de la producción nacional.

“Chevron lleva a cabo sus actividades en todo el mundo de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables a su negocio, así como con los marcos de sanciones establecidos por el Gobierno de Estados Unidos, incluso en Venezuela”, afirmó el vocero de la compañía, Bill Turenne.