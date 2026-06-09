Dato de empleo en EEUU golpeó a los bonos del Tesoro y ahora la inflación definirá el rumbo de sus rendimientos

Los analistas también remarcaron la importancia de la discusión sobre los aranceles de Donald Trump y el comportamiento del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

Advierten sobre el impacto de la inflación en EEUU en los bonos del Tesoro y la política monetaria de la Fed.

A pocos días de que se conozca el dato de inflación de EEUU , los bonos del Tesoro norteamericano — los principales termómetros de la economía global — cayeron este lunes 8 de junio , lo que hizo subir sus rendimientos, a medida de que crecen las apuestas en Wall Street de que la Reserva Federal (Fed) deba mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo para combatir el aumento de los precios producto de la guerra en Medio Oriente .

En los títulos a 7 años , el avance en los rendimientos fue de 0,20%. Similar fue el alza en los bonos a 10 años , para situar el retorno en 4,56%, uno de sus niveles más altos desde el repunte a mediados del mes pasado que llevó a tocar máximos de 2017.

El gerente comercial de Sailing Inversiones , Auxtin Maquieyra , afirmó a Ámbito que la presión bajista en los bonos norteamericanos es producto de " una recalibración de expectativas desde el dato de empleo del viernes , que resultó más sólido de lo previsto".

Eso "llevó al mercado a incorporar nuevamente la posibilidad de una suba de tasas por parte de la Fed este año , un escenario que hasta antes de ese registro no estaba en el centro de las apuestas de los inversores". Según el FedWatch de CME Group , la probabilidad de que se produzca al menos una suba de tasas este año es del 72% este lunes.

De manera complementaria, el economista de Eco Go , Honorio Zavaleta , mencionó a este medio que el mercado también está atento a "la irrupción del nuevo presidente en la Fed , Kevin Warsh " y sus planes de bajar los rendimientos de la Fed en el corto plazo, como así también a los efectos de los nuevos aranceles de Trump , "para ver si se establece algo que sea más duradero".

Y explicó que esa discusión se enmarca dentro del debate fiscal de EEUU. "Si se espera que los aranceles de Donald Trump se perpetúen a lo largo del tiempo, entonces la cuestión fiscal de Estados Unidos va a mejorar y las tasas de largo plazo (de los bonos del Tesoro) deberían ir hacia abajo. Si se espera que los arances de Trump no vayan a durar y se lo tire abajo el Congreso van a subir".

Inflacion EEUU.jpg La inflación norteamericana se publicará este miércoles por la mañana. Gentileza: Monitor económico

La inflación de EEUU y su posible impacto en las tasas

Un dato fundamental va a ser el de la inflación norteamericana correspondiente a mayo, que se conocerá durante la mañana del miércoles. "Una inflación alta y con perspectivas muy inciertas debería significar que los inversores exijan mayores rendimientos (en los bonos) como compensación", afirmó Collin Martin, director de investigación y estrategia de renta fija del Schwab Center for Financial Research (SCFR).

Maquieyra destacó que "el dato de inflación del miércoles será clave para definir si esta corrección en Treasuries se profundiza o si encuentra cierto alivio". Y desarrolló: "Una lectura por encima de lo esperado podría apuntalar aún más la idea de una Fed con poco margen para relajar la política monetaria, e incluso con riesgo de endurecerla, presionando nuevamente a los bonos y elevando las tasas".

Por el contrario, "un dato benigno podría moderar parte del ajuste reciente, aunque el mercado probablemente mantenga una postura más cautelosa tras la fortaleza que volvió a mostrar el mercado laboral".

Zavaleta remarcó la importancia del dato de la inflación núcleo a nivel mensual dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) norteamericano. "Si era 0,3% es un buen dato y yo creo que el mercado te va a convalidar el nivel de tasa de ahora, de 3,50%-3,75%. Si te da 0,5%, creo que se va a poner peor y van a aparecer subas".

Y agregó: "Cuando salió el dato de empleo el viernes (los inversores), pronosticaron el alza para diciembre y pusieron también una probabilidad de un segundo ascendo para principios de 2027. Pero eso puede cambiar. Si es muy malo el dato, lo pueden poner antes incluso".