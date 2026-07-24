Elvis llega a HBO Max: cuándo se estrena la película sobre el Rey del Rock + Agregar ámbito en









La premiada producción de Baz Luhrmann se suma a la plataforma el 1 de agosto con Austin Butler como protagonista.

El film obtuvo ocho nominaciones al Oscar y le dio a Austin Butler su primer nominación como mejor actor.

Elvis, una de las biografías musicales más exitosas de los últimos años, llegará al catálogo de HBO Max el próximo 1 de agosto. El largometraje dirigido por Baz Luhrmann estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma y permitirá volver a recorrer la vida de Elvis Presley, desde sus primeros pasos en la música hasta su consagración como una de las figuras más influyentes de la historia del rock.

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Estrenada originalmente en los cines en 2022, la producción fue uno de los grandes éxitos de Warner Bros. durante ese año y recibió una fuerte respuesta tanto del público como de la crítica. La interpretación de Austin Butler fue especialmente destacada y le permitió obtener una nominación al Oscar como Mejor Actor, además de ganar el Globo de Oro y el BAFTA por ese papel.

De qué trata Elvis La película narra el ascenso de Elvis Presley, desde sus primeros años en Memphis hasta convertirse en una estrella mundial de la música. Sin embargo, la historia no está retratada únicamente desde la mirada del cantante, sino también desde la perspectiva de Tom Parker, el representante que manejó su carrera durante más de dos décadas.

A través de ese vínculo, la producción muestra cómo Parker impulsó el crecimiento artístico de Presley, pero también cómo la relación profesional terminó marcada por conflictos, intereses económicos y decisiones que condicionaron buena parte de la vida del músico.

La historia también dedica un espacio importante a la influencia que la música afroamericana tuvo sobre Elvis durante su juventud. El film reconstruye el contexto social y cultural del sur de Estados Unidos en los años cincuenta, mostrando cómo el cantante incorporó sonidos del góspel, el rhythm and blues y el country para construir su estilo propio.

Otro de los ejes principales es la relación entre Elvis y su familia, especialmente con su madre Gladys Presley, además de su vínculo con Priscilla Presley, quien más adelante se convertiría en su esposa. La película recorre algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre ellos sus primeras grabaciones, las giras multitudinarias, su paso por Hollywood, el regreso a los escenarios con el famoso especial televisivo de 1968 y las exitosas presentaciones en Las Vegas. La banda sonora mezcla grabaciones originales de Elvis Presley con nuevas versiones e interpretaciones realizadas especialmente para la película. El primer adelanto oficial de la película fue presentado por Warner Bros. antes de su estreno en cines y rápidamente superó millones de reproducciones en redes sociales. Tráiler de Elvis Reparto de Elvis Austin Butler

Tom Hanks

Olivia DeJonge

Helen Thomson

Richard Roxburgh

Kelvin Harrison Jr.

David Wenham

Kodi Smit-McPhee

Luke Bracey

Dacre Montgomery

Natasha Bassett

Yola

Alton Mason

Gary Clark Jr. Una producción que marcó el regreso de las grandes biografías musicales Elvis se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Warner Bros. en 2022. La película recaudó más de 288 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto estimado cercano a los 85 millones, una cifra que demostró su éxito tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional. Durante la temporada de premios recibió ocho nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para Austin Butler, Fotografía, Vestuario, Diseño de Producción, Sonido, Maquillaje y Peluquería y Montaje. Aunque no obtuvo el premio principal, fue una de las producciones más reconocidas del año por la Academia. El estreno también impulsó un renovado interés por el legado musical de Elvis Presley. Tras la llegada de la película a los cines, las reproducciones de sus canciones aumentaron significativamente en plataformas de streaming y varios de sus discos volvieron a ingresar en listas y charts internacionales.