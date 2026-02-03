La mítica publicación compartió el listado de las personas más adineradas del planeta. La volatilidad bursátil y la mayor presencia de la inteligencia artificial, dos de los principales factores que generaron cambios en el top 10.

La mítica revista de negocios estadounidense, Forbes , se hizo eco de las fluctuaciones bursátiles, la expansión de la Inteligencia Artificial y los movimientos de ciertos gigantes tecnológicos en Wall Street que sucedieron durante el primer mes del año para confeccionar su tradicional listado de las 10 personas más ricas del mundo . Así, el escenario actual muestra cambios en el ranking, con Sergey Brin y Larry Page - ambos de Google -, como dos de los grandes ganadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fueron tal los cambios que la mitad de los multimillonarios ubicados en el top 10 cambió de lugar durante el mes de enero. En este contexto, cabe destacar que según la investigación de Forbes , el valor combinado de las fortunas de los 10 hombres más ricos alcanza un total de u$s2.6 billones. Para entender el alcance de esta acumulación, vale tan solo ponerlo en contexto: la cifra es casi igual al PIB proyectado de Italia (u$s2.7 billones) y superior al de Canadá y Rusia (entre u$s2.4 y u$s2.5 billones), según datos del FMI y el Banco Mundial.

El legendario inversor estadounidense se ubica en el décimo puesto con una fortuna estimada en u$s142.000 millones, tras resignar u$s7.000 millones en el último mes . A los 95 años, dejó recientemente el cargo de CEO de Berkshire Hathaway, aunque continúa como presidente del conglomerado.

Su riqueza sigue estrechamente vinculada al rendimiento de compañías como Geico, Duracell y Dairy Queen, además de sus apuestas en los mercados financieros. Buffett, además, mantiene un marcado compromiso filantrópico a través del Giving Pledge, la iniciativa que promueve la donación de la mayor parte de las grandes fortunas.

El creador de Inditex vuelve al top 10 por primera vez desde junio con un patrimonio de u$s145.000 millones , a pesar de haber registrado una leve caída mensual.

Ortega posee cerca del 60% del grupo dueño de marcas como Zara, Massimo Dutti y Pull & Bear, con presencia comercial en todo el mundo. Percibe más de u$s400 millones anuales en dividendos, capital que destina principalmente a inversiones inmobiliarias en Europa y Estados Unidos.

8. Jensen Huang

El CEO y cofundador de Nvidia continúa siendo uno de los grandes protagonistas del boom de la inteligencia artificial. Su fortuna alcanza los u$s166.000 millones, apuntalada por el liderazgo de la compañía en GPUs para centros de datos y soluciones de IA.

jensen huang3 Huang escala posiciones gracias al desempeño de Nvidia.

Durante su gestión, Nvidia se convirtió en la primera firma en lograr una valuación de u$s5 billones, reforzando su papel dentro de la infraestructura tecnológica global.

7. Bernard Arnault

El magnate del lujo se mantiene en la séptima posición con u$s169.000 millones, luego de una merma mensual relevante asociada a la baja de las acciones de LVMH.

El conglomerado agrupa más de 70 marcas de alta gama y continúa apoyándose en una estructura familiar cada vez más presente en la conducción, con varios de sus hijos ocupando cargos ejecutivos y lugares en el directorio.

6. Larry Ellison

El fundador de Oracle protagoniza la mayor caída mensual del ranking y retrocede al sexto lugar, con una fortuna calculada en u$s211.000 millones. Apenas dos meses atrás había llegado a ocupar el tercer puesto a nivel global.

El ajuste bursátil respondió a cuestionamientos del mercado sobre la velocidad de expansión del negocio de infraestructura en la nube para IA. En paralelo, Ellison sigue involucrado en proyectos estratégicos ligados a centros de datos y desarrollos tecnológicos de gran escala en Estados Unidos.

5. Mark Zuckerberg

El CEO de Meta trepa al quinto escalón con un patrimonio estimado en u$s246.000 millones, impulsado por la recuperación de las acciones de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Mark Zuckerberg El CEO de Meta se ubicó en el quinto escalón con un patrimonio aproximado de u$s246.000 millones. Imagen: Facebook/Meta

Conserva cerca del 13% del capital y continúa al frente de la apuesta por la inteligencia artificial y las plataformas digitales, en medio de una competencia cada vez más intensa entre los gigantes tecnológicos.

4. Jeff Bezos

El fundador de Amazon permanece en el cuarto lugar con u$s250.000 millones, tras sumar u$s8.000 millones en enero. Además de mantener la presidencia ejecutiva del gigante del comercio electrónico, volvió a asumir funciones operativas en un emprendimiento de IA enfocado en ingeniería y manufactura.

Amazon, por su parte, sostiene su protagonismo en logística, servicios cloud y producción audiovisual.

3. Sergey Brin

El cofundador de Google escala al tercer puesto con una fortuna de u$s255.000 millones. En los últimos meses retomó un rol activo en la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet, especialmente en el avance del modelo Gemini.

Parte de su patrimonio también se canaliza hacia proyectos filantrópicos vinculados a la salud neurológica y la lucha contra el cambio climático mediante su organización Catalyst4.

2. Larry Page

El segundo lugar queda en manos de otro de los cerebros detrás de Google. Page acumula u$s277.000 millones, favorecido por una suba mensual significativa de las acciones de Alphabet.

Larry Page. Larry Page se vio favorecido gracias a una suba significativa de las acciones de Alphabet ocurrida durante el primer mes del año.

Además de su influencia como accionista de control y director, trabaja en iniciativas de manufactura avanzada basadas en IA, consolidando su perfil como inversor tecnológico de largo plazo.

1. Elon Musk

En la cima del ranking aparece - nuevamente - Elon Musk, con un patrimonio estimado en u$s775.000 millones, muy por encima del resto de los multimillonarios. El incremento mensual de u$s48.000 millones se explica, en gran medida, por la valuación de xAI Holdings y el desempeño de SpaceX y Tesla.

Elon Musk Musk incrementó su patrimonio en u$s48.000 millones solo durante el primer mes de 2026. Imagen: GQ

El empresario se acerca así a la marca inédita de u$s800.000 millones, impulsado por la expansión de negocios ligados a la inteligencia artificial, la exploración espacial y las plataformas digitales.